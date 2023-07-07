Парфюмер рассказал, какие запахи нравятся комарам

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Лето – это то время, когда хочется проводить на природе максимальное количество свободного времени. Но зачастую отдых может быть испорчен появлением надоедливых насекомых.Марсель Гулов, парфюмер бренда Equivalent, говорит, что комаров привлекает «животный» аромат – запах тела человека или животного. Этим насекомых особенно нравится запах пота, а именно содержащиеся в нем карбоновые кислоты. С этой точки зрения, парфюм с анималистичными нотками (шерсть, кожа) должен притягивать комара. Но на самом деле, по мнению эксперта, такие ароматы – синтетические и насекомые это чувствуют. Любой нанесенный парфюм отпугивает комаров, ведь он невелирует натуральный аромат тела."Выбирайте аромат, подходящий на летний сезон – свежий, морской, цитрусовый или фруктовый. Как мы уже выяснили, синтетические соединения отпугивают комаров, поэтому смело используйте любой понравившийся аромат – насекомых он не заинтересует. Стойкость аромата в жару значительно ниже из-за повышенного потоотделения, поэтому, чтобы защитить себя от комаров, наносите парфюм на одежду"Также Гулов отметил, что натуральные эфирные масла – это альтернативный способ защиты от насекомых. В частности лавандовое, масло чайного дерева, масло эвкалипта.