Парфюмер рассказал, какие запахи нравятся комарам
Марсель Гулов, парфюмер бренда Equivalent, говорит, что комаров привлекает «животный» аромат – запах тела человека или животного. Этим насекомых особенно нравится запах пота, а именно содержащиеся в нем карбоновые кислоты. С этой точки зрения, парфюм с анималистичными нотками (шерсть, кожа) должен притягивать комара. Но на самом деле, по мнению эксперта, такие ароматы – синтетические и насекомые это чувствуют. Любой нанесенный парфюм отпугивает комаров, ведь он невелирует натуральный аромат тела.
"Выбирайте аромат, подходящий на летний сезон – свежий, морской, цитрусовый или фруктовый. Как мы уже выяснили, синтетические соединения отпугивают комаров, поэтому смело используйте любой понравившийся аромат – насекомых он не заинтересует. Стойкость аромата в жару значительно ниже из-за повышенного потоотделения, поэтому, чтобы защитить себя от комаров, наносите парфюм на одежду"
Также Гулов отметил, что натуральные эфирные масла – это альтернативный способ защиты от насекомых. В частности лавандовое, масло чайного дерева, масло эвкалипта.
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