Врач Чернышова посоветовала пить больше жидкости в жару во избежание тромбоза

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, во избежание тромбоза, чей риск повышается в жару, следует пить до двух литров воды за день.Терапевт Чернышова напомнила россиянам, что вместе с повышением температуры воздуха повышается вероятность заполучить тромбоз – сгустки в сосудах из-за сгущения крови. При некоторых хронических заболеваниях, например, при варикозе, подверженность тромбозу возрастает. Во избежание процесса сгущения крови следует пить больше жидкости, констатировала медик.«Количество потребляемой воды сильно зависит от веса человека, от температуры воздуха, уровня влажности. Но в среднем это два литра воды в день», – посоветовала врач Чернышова, беседуя с «Москвой 24».Людям с варикозом, по мнению терапевта, лучше проконсультироваться с врачом, и не манкировать затем его рекомендациями. Если специалист сочтет нужным ношение компрессионного трикотажа, отказываться от него из-за жары не следует.«Компрессионный трикотаж сдавливает варикозные узлы, и там не остается места, где может сформироваться тромб», - подсказала Надежда Чернышова.Кроме того, при варикозе во избежание застоя крови следует больше двигаться, ходить пешком.Также терапевт обратила внимание на важность приема лекарств, назначаемых людям с сердечными заболеваниями – особенно разжижающих кровь препаратов.