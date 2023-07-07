Совет психолога: как принять неизбежное и расслабиться

Как много энергии приходится тратить на борьбу с ветряными мельницами, когда человек не может принять ситуацию такой, какая она есть, и постоянно из-за этого раздражается. Если изменить ситуацию невозможно, значит нужно поменять свое отношение к ней.Совет кажется простым, но как его выполнить? "Рамблеру" рассказывает эксперт - Юлия Морозова, член Высшего экспертного совета кафедры «Креативные методологии» Академии социальных технологий.Диалектико-поведенческая психотерапия учит принимать то, что невозможно изменить, то, что уже случилось или происходит в жизни, как неизбежное. Этот навык, который называется радикальное принятие, относится к сфере стрессоустойчивости и позволяет человеку принимать реальность. И что очень важно – принять не означает одобрить, сдаться или ничего не делать. Этот навык позволяет принять реальность и начать эффективное поведение. Итак, опишу навык в его классической версии, которую мы обсуждаем с нашими клиентами.Юлия Морозова Член Высшего экспертного совета кафедры «Креативные методологии» Академии социальных технологий. Специалист в области образовательного дизайна и построения функции развития персонала в организациях.Радикальное принятие – новый взгляд на свою жизнь. Это не означает, что вы оправдываете или соглашаетесь с негативными поступками или событиями, а помогает перестать пытаться изменить то, что произошло, злясь и обвиняя ситуацию.Практика принятия событийЧасто, когда на нас воздействуют негативные эмоции, естественная реакция – гнев, грусть, обвинение самой ситуации или других людей в том, что приходится это переживать или чувствовать. Некоторые из нас более склонны винить себя, выявляя все те «неисправности», которые так хотелось бы не допускать. И какая-бы из этих реакций у вас не была – правда в том, что эти сильные эмоции еще здесь.В ситуациях, когда мы размышляем о прошлом или о том, на что невозможно повлиять или изменить – радикальное принятие означает принятие реальности такой, какая она есть (это не согласие с тем, что произошедшее правильно, а признание того, что событие случилось).Для чего нужно радикальное принятиеВы освободите силы и время, которое раньше тратилось на неприятные эмоции и мысли.Как прийти к радикальному принятиюПодумайте о событии, которое хотите принять.Что вызвало это событие? Подумайте и назовите только те факты, которые к нему привели, без оценок и интерпретации. Очень важно описать факты, так как только они объективны.Принятие чувств. Признайте все те чувства, что вызывает событие, почувствуйте эмоцию в теле и примите ее. Помните, что бы ни произошло, вы не можете изменить этого, но вправе признать свои эмоции по этому поводу.Активный план. Составьте план относительно ситуации и её последствий. Создайте несколько вариантов планов того, как можно улучшить ситуацию, отталкиваясь от фактов текущего момента. Пропишите шаги, которые вы сделаете первыми. Так, постепенно тренируя принятие, мы фокусируемся на эффектных действиях, а не усугубляем ситуацию.Также есть второй способ добавить в свою жизнь принятие.Чтобы начать практиковать радикальное принятие, часто бывает полезно использовать копинг-утверждения, напомнить себе об этом.Ниже приведены утверждения, которые вы можете использовать для напоминания для радикального принятия:Я не могу изменить то, что уже произошло.Все события привели меня к настоящему моменту.Борьба с прошлым ослепляет меня в настоящем.Настоящее – единственный момент, который я могу контролировать.Этот момент является результатом миллиона других решений.Можно установить фразу заставкой на телефоне на день – тогда шанс поверить в написанное повысится. Другой вариант – вывести для себя копинг-карточку и использовать какую-то важную фразу в качестве напоминания.