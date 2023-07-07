Кардиолог Шляхто рассказал, как уберечь пожилых людей от инфарктов летом

Летом активно отдыхающих на даче пожилых людей могут подстерегать опасности. Как позаботиться об их здоровье, рассказал главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто.По словам специалиста, сам по себе летний период сильно не влияет на заболеваемость и смертность. Опасность представляют жара, влажность и чрезмерные нагрузки.В этой связи переезжающим на лето на дачные участки пожилым людям нужно пройти профилактический осмотр, диспансеризацию или проконсультироваться с врачом, обратил внимание кардиолог. Такой визит поможет выявить потенциальные риски: например, грозит ли человеку повышение давления, обострение ишемической болезни сердца или нарастание сердечной недостаточности.В целом во время дачного отдыха не стоит находиться на открытом солнце и перегреваться, отметил эксперт. А во избежание сгущения крови и повышения давления важно выпивать достаточное количество воды, резюмировал он.