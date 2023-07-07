Кардиолог Шляхто рассказал, как уберечь пожилых людей от инфарктов летом
По словам специалиста, сам по себе летний период сильно не влияет на заболеваемость и смертность. Опасность представляют жара, влажность и чрезмерные нагрузки.
В этой связи переезжающим на лето на дачные участки пожилым людям нужно пройти профилактический осмотр, диспансеризацию или проконсультироваться с врачом, обратил внимание кардиолог. Такой визит поможет выявить потенциальные риски: например, грозит ли человеку повышение давления, обострение ишемической болезни сердца или нарастание сердечной недостаточности.
В целом во время дачного отдыха не стоит находиться на открытом солнце и перегреваться, отметил эксперт. А во избежание сгущения крови и повышения давления важно выпивать достаточное количество воды, резюмировал он.
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