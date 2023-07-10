Диетолог Соломатина указала на способность петрушки понижать высокое давление

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Диетолог Елена Соломатина: богатая витамином С петрушка способствует снижению высокого артериального давления.Петрушка издавна славится своим применением в кулинарии, но также популярная зелень обладает терапевтическими свойствами – об этом рассказала в интервью диетолог Елена Соломатина. Медик констатировала, что состав петрушки отличается высоким содержанием витамина C, что отчасти объясняет гипотензивный эффект.«Витамина С в петрушке даже больше, чем в лимонах», - сообщила диетолог СоломатинаТакже способность петрушки понижать высокое давление может объясняться ее сильным мочегонным эффектом. Способствуя выведению лишней жидкости из организма, этот растительный продукт может также уменьшать отеки, – все это позитивно сказывается на кровяном давлении.В то же время, учитывая гипотензивное действие петрушки, ее нужно с осторожностью есть людям, принимающим назначенные врачом лекарства для снижения давления, добавила эксперт.