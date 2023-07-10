Почему бывает больно глотать и что с этим делать

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Обычно больно глотать из-за ОРВИ, но бывают и другие причины.Боль при глотании возникает из?за воспаления глотки, или фарингита.Воспаление — это ответная реакция на любой раздражитель, не только вирусы и бактерии. Например, оно может возникнуть при ожоге или отравлении химическими веществами.Какие факторы делают горло более уязвимымОт боли в горле не застрахован никто, но некоторые факторы делают нас более восприимчивыми. К ним относятся:Возраст от 3 до 15 лет, потому что именно тогда дети чаще заражаются стрептококковой инфекцией.Курение, причём пассивное тоже. Дым раздражает слизистую, а продукты горения увеличивают риск развития рака полости рта, горла, гортани и лёгких.Аллергия, так как она тоже приводит к воспалению и раздражению слизистой.Воздействие химических раздражителей, например химикатов на производстве, топлива и других опасных веществ.Хронические инфекции носовых пазух, потому что слизь стекает в горло и раздражает его.Скученность, например в садах, школах, офисах, казармах, общежитиях.Ослабленный иммунитет, например из?за ВИЧ?инфекции, диабета, лечения стероидами или химиотерапевтическими препаратами, хронического стресса, неправильного питания.Почему может быть больно глотатьВ большинстве случаев причина в вирусной инфекции, но возможны и другие варианты.Вирусные инфекцииЧаще всего горло болит из?за вирусных инфекций, таких так:ОРВИ, в том числе грипп и COVID?19;мононуклеоз;корь;ветряная оспа;дифтерия;коклюш.Бактериальные инфекцииБоль в горле также возникает из?за бактерий. Наиболее распространённый возбудитель — стрептококк группы А, вызывающий ангину.Сухой воздухСухой воздух в помещении может провоцировать першение и боль в горле. Также сухость возникает при дыхании ртом, а не носом, например при заложенности. Так происходит из?за того, что при прохождении воздуха по носовым ходам он увлажняется, а при вдохах через рот — нет.АллергияОбострение аллергии само по себе может раздражать горло и вызывать боль и першение. Но когда туда затекает слизь из носа, воспаление усиливается ещё больше.Раздражающие веществаЕсли аллергия бывает только у восприимчивых людей, то раздражение может быть у любого. Оно возникает, например:из?за табачного дыма;паров бытовой химии;острой еды;жевательного табака;употребления алкоголя.Напряжение мышцБоль в горле — постоянный спутник учителей, операторов техподдержки и других «говорящих» специалистов. Её вызывает постоянное напряжение мышц.Также боль бывает из?за громких криков и пения, например после концерта. Это уже не постоянная нагрузка, но очень интенсивная.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезньГЭРБ — это состояние, при котором содержимое желудка забрасывается в пищевод. От этого возникает изжога, хрипота, сухой кашель, особенно по ночам, и ощущение кома в горле.ВИЧ?инфекцияПосле заражения ВИЧ?инфекцией часто развивается гриппоподобный синдром, в который тоже входит боль в горле. По мере развития инфекции иммунитет слабеет, и человек становится уязвим для кандидоза рта и глотки, а также цитомегаловирусной инфекции, которые тоже проявляются болью при глотании.ОпухолиОпухоли горла, языка или гортани могут проявляться болью в горле. Другие признаки или симптомы включают осиплость голоса, затруднённое глотание, шумное дыхание, припухлость на шее, кровь в слюне и мокроте.Когда нужно обратиться к врачу при боли в горлеОбычно боль в горле проходит сама, но иногда нужно показаться терапевту или педиатру.Когда нужно вызвать скоруюВам нужна срочная медицинская помощь, если:есть трудности с глотанием или дыханием;текут слюни — это может быть признаком того, что вы не можете глотать;дыхание стало свистящим и шумным;боль очень сильная, а состояние только ухудшается.Когда нужно самому записаться на приёмАмериканская академия педиатрии советует вести ребёнка к врачу, если боль в горле не проходит после первого утреннего глотка напитка, например чая.Для взрослых всё проще — посетить терапевта нужно, если боль в горле:не проходит через неделю;бывает часто;вызывает беспокойство;сопровождается высокой температурой;наблюдается у человека со сниженным иммунитетом, например из?за диабета или химиотерапии.Как облегчить боль в горле самостоятельноЧаще всего боль в горле сама проходит за 5–7 дней, но можно немного облегчить своё состояние до выздоровления. Вот несколько способов улучшить самочувствие, если больно глотать:Рассасывайте кусочки льда, ешьте мороженое или леденцы (но не давайте леденцы детям младше двух лет, они могут подавиться). Хотя в детстве многих пугали, что из?за мороженого может заболеть горло, на самом деле холод уменьшает воспаление.Почаще включайте увлажнитель воздуха, чтобы слизистые не пересыхали.Полощите горло солёной водой — это помогает снять отёчность.Пейте много тёплой жидкости. Но не горячей, чтобы не усиливать воспаление.Ешьте мёд, особенно если кашляете. Помните, что детям до года он не рекомендован.При необходимости выпейте безрецептурный препарат, например антигистаминный. Он также снимает отёк.Как защитить себя от боли в горлеПоскольку главная причина боли в горле — это инфекции, очень важно избегать возбудителей. Следуйте этим советам и расскажите о них своим детям:Мойте руки не менее 20 секунд, особенно после посещения туалета, до и после еды, а также после чихания или кашля.Старайтесь без необходимости не прикасаться к глазам, носу и рту.Не делитесь с другими людьми едой, стаканами или посудой.Кашляйте или чихайте в салфетку, а после сразу выбрасывайте её и обязательно мойте руки. Если салфеток нет, чихайте в локоть.Вовремя делайте прививки себе и детям. Например, вакцину от гриппа нужно ставить ежегодно, желательно до начала сезона простуд.Если нет возможности вымыть руки, пользуйтесь дезинфицирующими средствами на спиртовой основе.Не прикасайтесь ртом к общественным телефонам или питьевым фонтанчикам.Регулярно очищайте и дезинфицируйте телефоны, дверные ручки, выключатели света, пульты и компьютерные клавиатуры.В путешествиях не забывайте чистить телефоны, выключатели и пульты в номере отеля.Избегайте тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ.