Невролог Чудинская: мушки перед глазами указывают на высокое либо низкое давление

Невролог Галина Чудинская назвала появлющиеся перед глазами мушки признаком сосудистых поражений.Невролог Чудинская раскрыла причины такого «феномена» как мушки перед глазами. Такой эффект, заявила специалист, может вызываться колебаниями артериального давления, указывать как на возможный криз, так и на гипотензию.«Частая причина появления мушек перед глазами – высокое либо низкое артериальное давление, что требует обращения к специалисту для подбора лечения», - констатировала неврологКроме того, они могут появляться из-за поражения сосудов системы зрения – ретинопатии. Помимо этого, человек в ее случае может ощущать потерю четкости в зрении, видеть в поле зрения крупные пятна. Чудинская отметила, что риск развития ретинопатии существенно возрастает после 50 лет, а в нелечном состоянии она может полностью лишить человека способности видеть.Также мушки перед глазами бывают обусловлены другими заболеваниями органов зрения. При развитии данных патологий к мушкам присоединяются другие неблагополучно симптомы – например, вспышки света, искры, ощущение тумана в глазах. Со всеми этими проблемами следует обращаться к медицинским специалистам, поскольку в запущенном состоянии глазные нарушения могут вести к слепоте.«Мушки перед глазами могут наблюдаться и на фоне вертебробазилярной недостаточности (нарушение кровотока в артериях позвоночника), возникающей при остеохондрозе шейного отдела позвоночного столба», - дополнила невролог.