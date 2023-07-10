6 вещей, которые НЕ СТОИТ делать НАТОЩАК!

Раннее утро может быть превосходным временем для одних занятий и совершенно не подходящим для других. Узнайте больше об этом, чтобы не навредить своему здоровью.Раннее утро может быть превосходным временем для одних занятий и совершенно не подходящим для других. Узнайте больше об этом, чтобы не навредить своему здоровью.ЧЕГО не следует делать натощакНекоторые привычки развиваются у нас сами собой. И среди них есть такие, которые не стоит практиковать в то или иное время дня.И сегодня мы хотим рассказать вам о том, какие вещи не следует делать натощак. Берите себе на заметку и старайтесь избегать этих видов деятельности.1. Не принимайте противовоспалительные препаратыПринимать определенные виды лекарств натощак не рекомендуется. К ним как раз относятся различные противовоспалительные препараты.Такие лекарства, как аспирин, парацетамол и другие препараты с похожими характеристиками не должны приниматься на пустой желудок.Причина, по которой не следует этого делать, в снижении эффективности активных веществ, а также в серьезном риске для здоровья: может развиться желудочное кровотечение.Молоко может уменьшить негативные последствия от приема этих лекарств, так что можете смело запивать таблетки молоком, если, конечно, у вас нет непереносимости лактозы. А так можно и традиционно — запить водой.2. Не пейте кофеКофе — первое, что вы пьете, едва встав с постели? Надо сказать, что это не самый лучший сценарий для начала дня, так как кофе (даже если он без кофеина) стимулирует выработку кислот.И если выпить чашку кофе натощак, это может вызвать изжогу и другие нарушения в работе пищеварительной системы.3. Не пейте алкогольАлкоголь может произвести по-настоящему «взрывной эффект» на ваш пустой желудок. Дело в том, что всасывание алкоголя в ткани организма усиливается в 2 раза при приеме натощак. Это сопоставимо с введением спирта внутривенно.Если выпить алкогольный напиток натощак, то выводиться из организма он будет значительно медленнее, а еще вызовет сильное похмелье. Кроме того, это негативно скажется за состоянии вашей печени, сердца и почек.В случае если по какой-то причине прием алкогольных напитков с утра неизбежен, постарайтесь хотя бы отдавать предпочтение негазированным, тем, что обычно подаются холодными и медленнее всасываются в кровь.4. Не жуйте жвачкуЖевать жвачку натощак тоже не самая хорошая идея для вашего желудка, поскольку соляная кислота, которая вырабатывается при жевании, негативно влияет на слизистую оболочку, что в конечном счете может привести к гастриту.Если вам очень хочется пожевать жвачку, выбирайте ту, в состав которой входят натуральные подсластители, такие как ксилит или сорбит, а не сахар, цикламат и аспартам.Но как бы там ни было, жевать жвачку дольше, чем 10 минут, не стоит. Это вредно, даже если вы только что плотно поели.5. Не тренируйтесьЕсли вы только что проснулись и еще не позавтракали, то не следует изнурять себя интенсивными тренировками. Это приведет лишь к тому, что вы потеряете свою мышечную массу.Кроме того, заниматься вам будет очень тяжело, ведь с утра у вашего тела просто нет достаточного количества энергии на полноценную тренировку.Натощак вы можете выполнять лишь аэробные упражнения.Но если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем пищеварительной системы, лучше все-таки съесть что-нибудь, так как любая физическая активность стимулирует выработку желудочного сока, а для пустого желудка это, как вы понимаете, плохо.6. Не ходите за продуктамиКогда вы голодны, лучше не ходить за покупками в продуктовый магазин. Закончится тем, что вы купите много лишнего. Так что с утра натощак — исключено.Уже доказано, что чувство голода заставляет нас покупать значительно больше, чем нам в действительности нужно. Для того чтобы избежать подобных ошибок, всегда старайтесь ходить за продуктами сытыми, а еще лучше с заранее составленным списком необходимых покупок.Так вы сэкономите значительную сумму денег.