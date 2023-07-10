Врач Барташевич рассказала, как минеральная вода вредит здоровью

Около 70% человеческого организма состоит из воды, поэтому крайне важно поддерживать водный баланс. Некоторые с этой целью пьют минералку. Что важно знать о ее составе, и как она способна навредить здоровью, рассказала гастроэнтеролог Галина Барташевич.По словам специалиста, избыток минеральных солей может негативно отразиться на пациентах, страдающих от заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы и повышенного артериального давления. Помимо этого, регулярное употребление минеральной воды с высоким содержанием фтора провоцирует развитие флюороза, нарушение прочности костей и возникновение кариеса, добавила она.Но и это не все опасности, подстерегающие любителей освежающей минералки. Так, например, лечебная минеральная вода может привести к повышению концентрации калия в крови. Это, в свою очередь, грозит человеку нарушением сердечного ритма и концентрации магния в плазме, обратила внимание врач.Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание при выборе минералки, – совокупная концентрация калия и натрия. ВОЗ рекомендует употреблять менее 2-х граммов натрия в день, что эквивалентно 5 граммам соли, в состав которой он входит. В то же время, согласно данным организации, многие люди и без минеральной воды превышают рекомендуемую норму, поэтому теоретически она может лишь ситуацию усугубить и даже привести к инсульту и инфаркту.