Испортят жизнь водителям: 2 симптома слабоумия, которые проявляются у тех, кто за рулем

Болезнь Альцгеймера нечасто ставят на ранней стадии, потому что ее проявления принимают за усталость или чудачества пожилых людей.Болезнь Альцгеймера — заболевание мозга, из-за которого у человека постепенно ухудшается мышление, когнитивные и логические способности. Среди ее основных симптомов рассеянность, постоянные провалы в памяти. Человек повторяет одно и то же по нескольку раз, забывая, что он это уже говорил, с трудом пишет или читает, не воспринимает письменную речь.Но некоторые симптомы могут проявиться за годы до яркой манифестации заболевания, и их иногда сложно отличить от усталости или просто возрастных изменений. В Ассоциации Альцгеймера предупреждают, что надо обращать внимание на поведение человека за рулем.«Если у человека есть болезнь Альцгеймера, он может забывать дорогу к знакомым местам, ему трудно прокладывать маршрут, — предупреждают эксперты. — Кроме того, у таких людей возникают сложности с восприятием цветов или контрастов, то есть они могут, например, путать цвета светофора. Эти проблемы важно не спутать с возрастными изменениями зрения или катарактой».Как говорят врачи, многие люди предполагают, что с их здоровьем что-то происходит, но не обращаются к врачам, потому что не уверены, действительно ли их симптомы указывают на возможную деменцию или же это часть нормального старения. В итоге они могут месяцами скрывать свои опасения и теряют драгоценное время.Кстати, обычно признаки слабоумия проявляются в таком порядкеПотеря памяти. Речь идет о резких изменениях, когда человек, который всегда был, например, способен к обучению, а сейчас не может запомнить даже две строчки стихотворения.Спутанность сознания. Основные проявления — дезориентация во времени и пространстве, невозможность вспомнить предшествующие события, растерянность.Нарушения сна. Это стоит обсудить с врачом, особенно если режим сна сбивается надолго и никак не восстанавливается.Галлюцинации. Врачи предупреждают, что при слабоумии люди могут видеть то, чего нет на самом деле.Потеря способности понимать шутки и юмор. Изменение чувства юмора тоже может быть тревожным симптомом.