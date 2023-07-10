Одиночество так же вредно, как курение 15 сигарет в день, заявили ученые

Одиночество считается опасным фактором риска для здоровья пациентов с диабетом. Отсутствие социальной связи даже превышает вред от неправильного питания, курения и депрессии. К такому заключению пришли учёные из Тулейна.В исследовании, опубликованном в журнале European Heart Journal, приняли участие более 18 тыс. взрослых в возрасте от 37 до 73 лет, страдающих диабетом. Ни один из них не имел сердечно-сосудистых заболеваний.В течение следующего десятилетия приблизительно у 3 тыс. испытуемых развились проблемы с сердцем. Эксперты связывают полученные результаты с отсутствием социальных контактов. Такие пациенты имели на 26% больший риск возникновения недуга.Генеральный хирург США Вивек Мурти в своём докладе также заявил, что одиночество оказывает на здоровье человека такое же воздействие, как выкуривание 15 сигарет в день. Даже для лиц без заболеваний.Доктор Лу Ци, один из авторов исследования, добавил:"Диабетикам для сохранения здоровья сердца следует отдавать предпочтение качественным связям, а не количеству. Я бы посоветовал им присоединиться к группе и попытаться найти тех, с кем схожи интересы".