Как меньше потеть в летнюю жару

Медэксперт Терентьева: потоотделение — естественный процесс в жаркую погоду. Правда, порой пот льётся ручьём, ситуация выходит за рамки нормальной и начинает доставлять серьёзный дискомфорт. У такого состояния есть даже собственное название — гипергидроз. Проблема может проявляться по разному: всё зависит от чувствительности к погоде и количества потовых желёз.Повышенное потоотделениеПовышенное потоотделение — это не только летняя проблема. Хотя в жару людям с этим диагнозом жить ещё сложнее. На деле же гипергидроз может быть врождённым, либо усиливаться в определённые периоды жизни — например, во время беременности или климакса у женщин или снижения уровня тестостерона у мужчин.Также потливость могут спровоцировать:приём некоторых препаратов;различные заболевания (тут от ОРВИ до сахарного диабета и психотравм).Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева в беседе с aif.ru посоветовала при повышенном потоотделении идти к терапевту. Он назначит анализы и, возможно, вам повезёт найти первопричину такой реакции организма.Как уменьшить потливостьПока вы ищете первопричину повышенного потоотделения, важно соблюдать основные правила для контроля над ситуацией. Вот что Терентьева советует сделать:не носить тесную обувь и ту, что сделана из синтетических материалов;отказаться (либо есть поменьше) копчёных, солёных и острых продуктов, чая, кофе и алкоголя. А ещё не налегать на горячие блюда и напитки;соблюдать правила личной гигиены (почаще мыться, менять носки и т. д.).Это база, которая поможет снизить потоотделение и не допустить развития грибка и воспалений на коже. Если проблем со здоровьем, которые могут вызывать потливость, нет, то как правило люди ограничиваются применением косметических антиперспирантов (средств от пота), которые блокируют потовые железы и снижают неприятный запах.Ещё больше советов о том, как потеть меньше, можно почитать тут. А здесь находятся рекомендации, как обуздать неприятный запах пота.Лечение гипергидрозаЕсли всё-такие проблема не косметическая, то для лечения есть несколько способов, в том числе лазер и даже хирургическое вмешательство. Но самый популярный метод — инъекции ботокса. Да-да, он применяется не только для того, чтобы уменьшить количество морщин. Уколы ботулотоксина способны блокировать передачу импульса от нерва к мышце и заодно парализовать работу потовых желёз. Правда, услуга эта не каждому по карману, а повторять её нужно два-три раза в год.Помимо этого, у некоторых пациентов после инъекций начинаются головные боли и слабость мышц в месте укола.Так что если этот способ борьбы с потом вам не карману, то в помощь придут народные средства и дезодоранты. А о том, насколько они безопасны, можно почитать тут.