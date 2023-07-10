Ученые выяснили, какая диета помогает снизить риск смерти и развития некоторых заболеваний

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Ученые обнаружили, что вегетарианская диета способна снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, ожирения и даже смерти.Так, в рамках эксперимента диетологи изучили различные вегетарианские диеты – включая вегетарианство с потреблением рыбы, яиц или молока – и оказываемый ими эффект на здоровье и риски развития заболеваний.Оказалось, что в сравнении с невегетарианскими данные диеты снижают риск смертности, связанной с ожирением, избыточным весом и ишемической болезнью сердца. Также отмечалось, что они связаны с меньшими рисками развития гипертонии и диабета 2-го типа.Несмотря на полученные положительные результаты, ученые обращают внимание на необходимость учета различных факторов. Вегетарианская диета, по их мнению, действительно может приносить пользу при определенных заболеваниях. Однако снижение рисков для здоровья, как правило, связано не с отказом потребления мяса, а с переходом к более здоровому рациону, отметили исследователи.