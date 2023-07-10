Ставим крест на стрессе: как перестать беспокоиться по пустякам

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В последние годы неуклонно растет число россиян, обращающихся за помощью к психотерапевтам. Самая распространенная причина проблем — последствия стресса. Так, по Москве количество подобных обращений за год удвоилось.Проблема действительно становится все более актуальной. Решением Министерства здравоохранения начиная с июля текущего года жители страны могут получать бесплатную психологическую помощь на уровне районных поликлиник.Врач-психиатр Наталия Бабичева советует для достижения гармонии поддерживать баланс четырех аспектов жизни: работа, здоровье, общении и планы на будущее. По возможности работу стоит выбирать в соответствии со своими интересами, но и на любимой необходимо избегать переутомления.Второй фактор спокойствия — здоровый образ жизни: посильный спорт, правильное питание, аутотренинг, медитация и пр. Важную роль врачи отводят сексуальной удовлетворенности, она способствует релаксации, отгоняет тревогу. Наконец, здоровый сон — мощнейший антидепрессант.Если этих позитивных моментов не хватает, случаются серьезные сбои, стоит обратиться к специалисту, не запускать ситуацию.Общение, как с членами семьи, так и с коллегами, также входит в перечень факторов здоровой психики. Одиночество опустошает, человеку свойственно быть в коллективе, поэтому стоит вовремя отслеживать проблемы во взаимоотношениях, чтобы минимизировать риск остаться одному в четырех стенах. Отчасти компенсировать нехватку общения помогут книги.Наконец, мечты, планы и задачи, что мы перед собой ставим, отвлекают от печальных мыслей. Когда есть конкретные цели, дальние и близкие, человек переориентируется на их реализацию, упорядочивает свою жизнь.