Ставим крест на стрессе: как перестать беспокоиться по пустякам
Проблема действительно становится все более актуальной. Решением Министерства здравоохранения начиная с июля текущего года жители страны могут получать бесплатную психологическую помощь на уровне районных поликлиник.
Врач-психиатр Наталия Бабичева советует для достижения гармонии поддерживать баланс четырех аспектов жизни: работа, здоровье, общении и планы на будущее. По возможности работу стоит выбирать в соответствии со своими интересами, но и на любимой необходимо избегать переутомления.
Второй фактор спокойствия — здоровый образ жизни: посильный спорт, правильное питание, аутотренинг, медитация и пр. Важную роль врачи отводят сексуальной удовлетворенности, она способствует релаксации, отгоняет тревогу. Наконец, здоровый сон — мощнейший антидепрессант.
Если этих позитивных моментов не хватает, случаются серьезные сбои, стоит обратиться к специалисту, не запускать ситуацию.
Общение, как с членами семьи, так и с коллегами, также входит в перечень факторов здоровой психики. Одиночество опустошает, человеку свойственно быть в коллективе, поэтому стоит вовремя отслеживать проблемы во взаимоотношениях, чтобы минимизировать риск остаться одному в четырех стенах. Отчасти компенсировать нехватку общения помогут книги.
Наконец, мечты, планы и задачи, что мы перед собой ставим, отвлекают от печальных мыслей. Когда есть конкретные цели, дальние и близкие, человек переориентируется на их реализацию, упорядочивает свою жизнь.
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