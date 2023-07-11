Боль между лопаток: почему возникает и как избавиться

О чем может сигнализироваться боль между лопаток? Когда достаточно простых гимнастических упражнений, а в каких случаях необходима консультация врача? В статье мы расскажем вам об основных причинах возникновения боли между лопатками.Иногда люди жалуются на боль между лопаток. Она может быть острой или ноющей, иногда быстро проходит сама собой, иногда долгое время доставляет дискомфорт. Чаще всего она не вызывает сильных опасений, но в некоторых случаях такая боль может быть симптомом серьезных заболеваний.Причины боли между лопатокСреди возможных причин выделяются:сидячий образ жизни/работы;различные травмы позвоночника, заболевания позвоночника;тяжелые физические упражнения;нарушения осанки;растяжение мышц спины во время сна;неправильное выполнение упражнений;подъем тяжестей;другие причины.К другим причинам относятся конкретные диагнозы, одной из симптомов которых является боль между лопатками:сколиоз;грыжа межпозвоночного диска;сужение спинного мозга;изжога;остеохондроз в суставах вокруг шеи, позвоночника, ребер;ущемление нерва;желчный камень и др.Иногда боль между лопаток появляется при сердечном приступе, особенно у женщин, при этом может появиться одышка, боль в груди. В этом случае следует немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.Эта боль может также быть симптомом серьезного заболевания – легочной эмболии. Боль при этом резкая, сопровождается одышкой. Следует также обратиться за неотложной помощью.Чем опасна боль между лопаткамиПоскольку боль между лопаток не является самостоятельным заболеванием, это симптом какого-то другого состояния, нельзя заниматься самолечением, необходимо установить причины боли.Сама по себе боль тоже разная:при натяжении мышц человек испытывает ноющую, тянущую боль;при сдавливании нервных корешков испытывает колющую резкую боль с сильными прострелами изнутри;при перенапряжении ощущается жжение из-за повышения мышечной температуры.Чем опасна боль:Межреберная невралгия. Это одна из самых распространенных причин боли между лопатками, когда остро колет между ребер, тяжело дышать. Иногда эту боль путают с болезнью сердца, но обратить внимание нужно на позвоночник.Заболевания ЖКТ. Нарушение кровообращения между позвоночными артериями и нервами может приводить к проблемам пищеварительной системыКифоз. Искривление спины, когда она приобретает форму вопросительного знака. При этом страдают все внутренние органы, суставы.Отеки. Боль между лопатками может приводить к застою лимфатической жидкости, а это нарушает работу почек, печени, кишечника.Онемение рук. Зажатие плечевых суставов часто приводит к онемению рук и плохому кровообращению.Нагрузка на позвоночник. Неправильная нагрузка на позвоночник, нарушения в работе внутренних органов могут приводить к преждевременному старению.??Как избавиться от боли между лопатокФизическая активность, регулярные тренировки могут помочь избавиться от боли между лопатками. Для этого необходимо заниматься специальной лечебной гимнастикой, которая укрепляет мышечный корсет, улучшает обмен веществ и кровообращение.Все упражнения следует выполнять медленно, плавно, без резких движений, чтобы не получить травму. Рекомендуем вначале обратиться за помощью к тренеру по лечебной гимнастике, который покажет правильное выполнение всех упражнений с тем, чтобы в дальнейшем заниматься дома без риска травматизма.Все упражнения начинать необходимо с разминки, которая разогревает мышцы и снижает риск получить травмы. Наиболее эффективные упражнения:Наклоны из положения сидя на стуле. При наклоне обхватите колени, голову наклоните вниз и задержитесь на 20 – 30 секунд. Это упражнение помогает быстро снять боль.Упражнение лежа на полу: дотянитесь подбородком до грудной клетки и замрите на несколько секунд, повторите. Это упражнение снимает мышечное напряжение, хорошо расслабляет и растягивает верх спины.Согнутые в локтях руки вытянуть перед собой. На вдохе попытаться соединить лопатки, но необходимо следить за тем, чтобы упражнения не вызывали болевых ощущений.Наклоны с касанием стоп. В нижнем положении можно задержаться на минуту, выполнить 4-5 раз.Встать вплотную к стене, прижавшись стопами и лопатками. Стоять ровно несколько минут.Важной профилактикой боли между лопатками является правильная осанка, необходимо следить за ней, не сутулиться, не сидеть в одном положении длительное время, исключать сквозняки. Также профилактикой боли является качественный сон, большую роль в котором играет ортопедический матрас средней жесткости, ортопедическая подушка.