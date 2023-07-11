5 причин лишнего веса, не связанных с питанием

Лишний вес обычно ассоциируется у нас с неправильным питанием. Часто оно действительно является причиной набора лишних килограммов. Часто — но не всегда.Мы расскажем о причинах набора лишнего веса, не связанных с питанием.Обратите на них внимание, ведь такая проблема может возникнуть у вас или у кого-то из ваших близких.Причины набора лишнего веса1. ПеченьПричиной набора лишнего веса может быть ваша печень. Это один из самых важных органов, и он в значительной степени «отвечает» за ваше здоровье и самочувствие.Но когда нормальная работа печени нарушается, тело начинает накапливать жир на животе.Симптомы:Повышенный уровень сахара в кровиПовышенное артериальное давление и высокий уровень холестеринаБоль в суставахАллергияПроблемы с кожейЕсли у вас на животе вдруг стал накапливаться жир (в то время, как твоя диета достаточно сбалансирована), лучше всего обратиться к врачу. Возможно, с вашей печенью не все в порядке.ЯичникиУ женщин лишний вес может появляться из-за проблем с яичниками. Точнее, из-за гормонального дисбаланса. По этой причине углеводы, поступающие в организм с пищей, перерабатываются в жир независимо от того, насколько сбалансирована диета.Симптомы плохого функционирования яичников:Набор веса независимо от диеты и физической активностиТяга к сладкому и молочным продуктамНакопление жира в нижней части телаБоль в области яичниковПроблемы с щитовидной железойКак известно, проблемы с щитовидной железой могут по-разному сказываться на нашем весе. Ее гормоны влияют на обмен веществ, в результате мы начинаем расходовать больше или меньше калорий.Когда щитовидка работает плохо, мы можем набирать лишний вес, даже если съедаем не очень много пищи.Симптомы:Мышечная слабостьВялостьХроническая усталостьНабор весаВыпадение волосЗамедленный пульсДепрессияВ такой ситуации требуется помощь эндокринолога. Нужно обязательно обратиться к нему, если вы подозреваете у себя проблемы с щитовидкой. Врач поможет прояснить ситуацию и назначит лечение, если это необходимо.Проблема с надпочечникамиЛишний вес может быть связан и с надпочечниками. Эти железы обеспечивают реакцию организма в ситуации «борись или беги». Соответственно, они активизируются в ситуации стресса.В таком случае происходит временное нарушение гормонального равновесия, и от этого могут страдать разные функции организма.Надпочечники вырабатывают «гормон стресса» (кортизол). Повышенный уровень кортизола влечет за собой накопление жира в центральной части тела.Симптомы:Накопление жира в области талии и животаЛицо и шея становятся толстыми, но руки и ноги остаются худымиПовышенное артериальное давлениеПовышенный уровень сахара в кровиОслабление мышцПерепады настроенияЕсли вам кажется, что вы полнеете из-за проблем с надпочечниками, проконсультируйтесь с врачом и постарайтесь максимально исключить стресс из своей жизни. В этом могут помочь здоровые привычки.Диабет второго типаДиабет второго типа тоже может быть причиной набора лишнего веса. Для этой болезни характерно повышение концентрации глюкозы в крови.Это повышение происходит из-за ослабленной реакции клеток на инсулин (это называют «сопротивляемостью инсулину»).Повышенная концентрация глюкозы в крови ведет к ожирению. Поэтому 80 % больных диабетом второго типа имеют лишний вес.Если вы считаете, что это ваш случай, проконсультируйтесь с врачом.