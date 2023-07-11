5 причин лишнего веса, не связанных с питанием
Мы расскажем о причинах набора лишнего веса, не связанных с питанием.
Обратите на них внимание, ведь такая проблема может возникнуть у вас или у кого-то из ваших близких.
Причины набора лишнего веса
1. Печень
Причиной набора лишнего веса может быть ваша печень. Это один из самых важных органов, и он в значительной степени «отвечает» за ваше здоровье и самочувствие.
Но когда нормальная работа печени нарушается, тело начинает накапливать жир на животе.
Симптомы:
Повышенный уровень сахара в крови
Повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина
Боль в суставах
Аллергия
Проблемы с кожей
Если у вас на животе вдруг стал накапливаться жир (в то время, как твоя диета достаточно сбалансирована), лучше всего обратиться к врачу. Возможно, с вашей печенью не все в порядке.
Яичники
У женщин лишний вес может появляться из-за проблем с яичниками. Точнее, из-за гормонального дисбаланса. По этой причине углеводы, поступающие в организм с пищей, перерабатываются в жир независимо от того, насколько сбалансирована диета.
Симптомы плохого функционирования яичников:
Набор веса независимо от диеты и физической активности
Тяга к сладкому и молочным продуктам
Накопление жира в нижней части тела
Боль в области яичников
Проблемы с щитовидной железой
Как известно, проблемы с щитовидной железой могут по-разному сказываться на нашем весе. Ее гормоны влияют на обмен веществ, в результате мы начинаем расходовать больше или меньше калорий.
Когда щитовидка работает плохо, мы можем набирать лишний вес, даже если съедаем не очень много пищи.
Симптомы:
Мышечная слабость
Вялость
Хроническая усталость
Набор веса
Выпадение волос
Замедленный пульс
Депрессия
В такой ситуации требуется помощь эндокринолога. Нужно обязательно обратиться к нему, если вы подозреваете у себя проблемы с щитовидкой. Врач поможет прояснить ситуацию и назначит лечение, если это необходимо.
Проблема с надпочечниками
Лишний вес может быть связан и с надпочечниками. Эти железы обеспечивают реакцию организма в ситуации «борись или беги». Соответственно, они активизируются в ситуации стресса.
В таком случае происходит временное нарушение гормонального равновесия, и от этого могут страдать разные функции организма.
Надпочечники вырабатывают «гормон стресса» (кортизол). Повышенный уровень кортизола влечет за собой накопление жира в центральной части тела.
Симптомы:
Накопление жира в области талии и живота
Лицо и шея становятся толстыми, но руки и ноги остаются худыми
Повышенное артериальное давление
Повышенный уровень сахара в крови
Ослабление мышц
Перепады настроения
Если вам кажется, что вы полнеете из-за проблем с надпочечниками, проконсультируйтесь с врачом и постарайтесь максимально исключить стресс из своей жизни. В этом могут помочь здоровые привычки.
Диабет второго типа
Диабет второго типа тоже может быть причиной набора лишнего веса. Для этой болезни характерно повышение концентрации глюкозы в крови.
Это повышение происходит из-за ослабленной реакции клеток на инсулин (это называют «сопротивляемостью инсулину»).
Повышенная концентрация глюкозы в крови ведет к ожирению. Поэтому 80 % больных диабетом второго типа имеют лишний вес.
Если вы считаете, что это ваш случай, проконсультируйтесь с врачом.
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