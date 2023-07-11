Врач Арзамасцев назвал оптимальную ежедневную порцию мяса для пожилых людей

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев: мясо пожилым гражданам нужно есть ежедневно.Врач Арзамасцев сообщил, что мясо должно присутствовать в питании пожилых людей каждый день, а также назвал оптимальную ежедневную порцию продукта.«Лучше не нагружать организм и в день съедать где-то 100–120 граммов мяса», – сказал специалист в комментарии.Евгений Арзамасцев объяснил, что мясо для пожилых людей является важным продуктом прежде всего как источник белка. Специалист подчеркнул: белок поддерживает нормальное функционирование организма в этом возрасте.«Известно, что у пожилых людей страдает иммунная система. Белок абсолютно точно будет поддерживать ее работу», - отметил врач.Помимо этого, белок способствует укреплению мышц, которые тоже слабеют и разрушаются в поздние годы жизни. Еще одна проблема пожилых людей – слабая выработка гормонов. Эксперт заявил, что белок, содержащийся в мясе, стимулирует их производство.Также достаточное употребление белка препятствует набору лишнего веса, снижает тягу к вредным продуктам (например, к сладкому).