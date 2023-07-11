Мастер спорта раскрыла секрет занятий цигуном

Доцент кафедры физической культуры ГУУ, мастер спорта по фехтованию Ирина Кабанова раскрыла секрет занятий цигуном.Главным плюсом китайской гимнастики Кабанова назвала доступность цигун, так как начать заниматься им могут люди с любым уровнем физической подготовки, а разнообразие упражнений позволяет работать над оздоровлением отдельных органов. По ее мнению, каждая тренировка — это и дыхательная практика, и медитация для расслабления мышц тела.Эксперт заявила, что цигун улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ, помогает правильному усвоению питательных веществ, своевременному выведению шлаков и токсинов. Кроме того, цигун помогает в борьбе с вредными привычками и развивает чувствительность к своему телу.