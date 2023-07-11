Терапевт Романенко назвала усугубляющие атеросклероз привычки
По словам медика, первая опасная привычка - это неправильное питание. Частое употребление красного мяса, продуктов с большим содержанием жира, легкоусвояемых углеводов ухудшает проявление атеросклероза.
Врач посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, если у человека есть проблемы с сосудами. Также очень важно есть много овощей и зелени, морепродукты и минимизировать животные жиры.
Еще одна привычка, усугубляющая течение заболевания, - это курение, так как никотин вызывает спазм сосудов и воспаление.
Терапевт также призвала придерживаться назначенного лечения. Если перестать принимать статины, препараты, понижающие уровень холестерина в крови, атеросклероз будет прогрессировать.
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