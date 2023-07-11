Врач Демьяновская рассказала, как не заболеть в отпуске

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Если во время отпуска заболела голова, поднялась температура или развилась кишечная инфекция, это сильно омрачит отдых. Но вполне можно провести каникулы без проблем со здоровьем, если соблюдать правила.Чаще всего проблемы со здоровьем возникают при резкой смене климата. Организм испытывает стресс, особенно если еще и сдвигаются часовые пояса. Но иногда мы болеем в силу собственной беспечности, забывая на отдыхе об элементарных правилах гигиены и пренебрегая советами по относительно безопасному употреблению воды, алкоголя, пребыванию на открытом солнце и количеству активных развлечений.Как можно провести отдых, не заболев при этом и не провалявшись в постели половину, а то и весь отпуск? Об этом «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.Проблема в акклиматизацииХорошо, если отпуск проходит недалеко от дома — в этом случае нет резкой смены температуры и влажности, привычного рациона питания, питьевого режима и общей обстановки. В привычных условиях организму не нужно тратить ресурсы и время на привыкание к новым для себя обстоятельствам существования.Сложнее, когда мы отдыхаем в другой климатической зоне, особенно при условии, если она резко отличается от привычной. Тогда человеку нужно время, обычно несколько дней, чтобы привыкнуть и не ощущать недомоганий, неприятных ощущений. Если активизироваться с первых часов на отдыхе, организм переживает стресс, который снижает иммунную защиту и восприимчивость к инфекциям.Страдает сердце и сосудыСмена климата существенно влияет на сердечно-сосудистую систему человека и ее функциональную активность. Чтобы помочь организму акклиматизироваться — адаптироваться к непривычной температуре и влажности воздуха, высоте над уровнем моря и часовому поясу, в первые дни отпуска ограничьте физические нагрузки и активные мероприятия, не переедайте.Не стоит сразу отправляться на длительные экскурсии, в путешествия на катере, заниматься спортом. Лучше в первые сутки-двое больше отдыхать и спать не менее 7–8 часов. Желательно не сильно менять режим, придерживаясь по возможности домашнего расписания, или сдвигать его не резко.Важно пить много водыОчень важно не допускать обезвоживания, пейте бутилированную воду, несладкий натуральный квас, разбавленные водой соки и морсы. А вот от энергетических и спиртных напитков лучше отказаться, чтобы дополнительно не нагружать сердце, сосуды и почки. Особенно опасен алкоголь на жаре, он может провоцировать скачки давления, отечность и головные боли, головокружения. А утреннее похмелье способно сильно нарушить планы на отдых.Заранее подумать о безопасностиЧтобы отпуск не омрачила простуда, еще в транспорте и на вокзале постарайтесь снизить вероятность встречи с вирусами, вызывающими острые респираторные инфекции (ОРВИ). В местах массового скопления людей носите маску или респиратор, чаще мойте руки и используйте антисептики, не касайтесь руками кожи, слизистых оболочек глаз и губ. Стоит держаться подальше от откровенно болеющих людей, проводить минимум времени в закрытых помещениях, выходя почаще на свежий воздух.Не переборщите с охлаждениемЧасто развитию ОРВИ с температурой, насморком, кашлем и прочими неприятными симптомами во время летнего отпуска способствует общее или локальное переохлаждение организма, например из-за купания в холодной воде. Поэтому будьте внимательны к температуре воды: желательно купаться, когда она прогреется до 22 градусов, и не допускать сильного замерзания в воде.Не менее значимо и воздействие кондиционированного воздуха, который пересушивает слизистые оболочки дыхательных путей, открывая входные ворота инфекциям. Кондиционер лучше выставлять на 23-25 градусов, стараясь не находиться прямо под ним, чтобы не замерзнуть.Солнце может как помочь, так и навредитьХотя ультрафиолет полезен для синтеза витамина Д, но важна правильная дозировка. На протяжении всего отпуска на юге вашим спутником будет солнце, которое может не только стать причиной ожогов и перегрева, но и снижения иммунитета, а значит, и сопротивляемости разным инфекциям.Ультрафиолетовое излучение особенно сильно с 10 до 17 часов. В это время желательно находиться в тени или в помещении. Гуляя по берегу или набережной, не забывайте закрывать открытые участки кожи тканью, надевать головной убор, наносить солнцезащитный крем.Осторожнее с местной кухнейНепривычная местная кухня может стать причиной расстройства пищеварения, а плохое качество еды или воды — причиной отравления (инфекционного гастроэнтерита). Старайтесь пить бутилированную или кипяченую воду, есть только чистыми руками, понемногу, 3–4 раза в день, отдавая предпочтение легкой нежирной пище, тщательно вымытым фруктам и овощам.