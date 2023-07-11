От цвета глаз до рисков слабоумия: что скрывает ДНК и как по ней определяют будущее

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Многие слышали о генетических тестах. Их используют при определении отцовства, в криминалистике и археологии. Кроме того, исследование ДНК может многое рассказать врачу о вашем здоровье.Вся информация о нашем организме записана на своеобразном носителе информации — нитях ДНК, которые содержатся в ядре каждой клетки тела. От того, что именно о строении и функциях тела заложено в наших генах, во многом зависит то, как долго мы проживем и насколько здоровой, комфортной в плане самочувствия будет эта жизнь.Наука узнала о ДНК и генах не так давно, ученые ежегодно открывают все новую информацию о нашем генетическим материале. Но многое о себе вы можете узнать уже сегодня, проведя генетические тесты. Врач-генетик лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова рассказала «Доктору Питеру», что сейчас можно узнать о своем здоровье по ДНК.ДНК — хранитель информацииКаждый организм — от крошечной инфузории до огромного слона — содержит в себе молекулярную инструкцию для собственной сборки и эксплуатации — дезоксирибонуклеиновую кислоту, или ДНК. Она основа жизни на Земле, потому что несет в себе генетический код, в котором записана вся наследственная информация, например то, какой цвет глаз и волос будет у человека, будут ли шипы у розы или как бактерия станет заражать хозяина.Эта информация закладывается в нас при зачатии, когда сливаются две клетки – матери и отца, в итоге будущий человек приобретает полный набор хромосом, в которых полностью зашифровано все – от особенностей внутриутробного развития до того, каким вы будете в старости. Есть там и данные о различных болезнях, патологиях, к которым вы унаследовали предрасположенность от предыдущих поколений.Мы можем это расшифроватьЛюди научились расшифровывать информацию, закодированную в генах, так появился целый раздел медицины — генетика. По мере ее развития появились и генетические исследования, которые помогают диагностировать заболевания и предсказывать вероятность развития некоторых состояний.«В большинстве случаев генетические исследования назначает врач, так как результаты теста помогают ему решить конкретную медицинскую задачу. Например, диагностировать генетическое заболевание, оценить статус носительства наследственных болезней у пары, планирующей беременность, определить индивидуальные онкологические риски или подобрать препарат для лечения», — объясняет эксперт.Как делаются генетические тестыГенетические тесты включают в себя анализ последовательности генов в ДНК, который выполняют, чтобы выявить изменения — мутации, вызывающие болезни, увеличивающие риск развития патологий, замедляющие обмен веществ или приводящие к формированию зависимостей.Генетическое тестирование все чаще проводят перед ЭКО, чтобы проверить эмбрионы на врожденные патологии развития. Тест делают и новорожденным, чтобы обследовать их на генетические болезни и нарушения обмена веществ, которые необходимо начинать лечить с рождения.«Кроме того, сейчас есть тесты, которые позволяют оценить риск наиболее распространенных хромосомных патологий у плода уже на ранних сроках беременности. Так работает неинвазивный пренатальный тест (НИПТ)», — отмечает Ирина Колесникова.Помощь в оценке общего состоянияГенетические тесты способны помочь не только в диагностике, лечении и профилактике сотни состояний и болезней, но и в оценке возможностей развития индивидуальных показателей: силы мышц и выносливости, скорости обмена веществ, эффективности усвоения витаминов и даже генетических особенностей психики. Такая информация не относится напрямую к здоровью, однако может быть полезна, чтобы подобрать эффективную диету, составить план тренировок или выбрать подходящие процедуры у косметолога. Все это позволяет поддерживать здоровье комплексно и обезопасить себя, насколько это возможно, — предупредить болезни и избежать осложнений.Сейчас есть расширенные исследованияРезультаты генетических тестов помогают эффективнее заботиться о здоровье всей семьи. Сейчас в арсенале врачей есть как расширенные исследования, которые анализируют всю генетическую информацию человека и дают полную картину о состоянии его здоровья, так и отдельные панели генов — например, для оценки риска развития рака молочной железы или эффективности усвоения витамина D.