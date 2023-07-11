Диетолог рассказал о пользе кофе при борьбе с лишним весом

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Кофе – один из популярнейших продуктов в мире. Именно поэтому ему посвящается огромное количество исследований, а ученые приписывают бодрящему напитку как множество недостатков, так и немало полезных свойств. Недавно ученые выяснили, что кофе может быть даже полезно при борьбе с лишним весом.К такому выводу пришел специалист по питанию Дэвид Винер, который отметил, что кофеин способен значительно ускорить метаболизм – вплоть до 11 процентов. А, как известно, чем быстрее этот процесс происходит в организме, тем легче у человека получается сжигать жирПри этом, специалист напомнил, что чрезмерное употребление кофе, может привести к нарушению сна и другим проблемам. А потому даже тем, кто сильно стремится похудеть, не следует превышать дневную норму напитка. Она составляет 400 мг.