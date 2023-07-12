Низкое артериальное давление: как лечить
Гипотония или «низкое давление» не такое безобидное заболевание, как может показаться на первый взгляд. Низкое кровяное давление лишает мозг и другие органы адекватного кровоснабжения. Гипотония способна вызывать различные симптомы, обмороки с головокружением. В зависимости от причины, те или иные домашние средства могут эффективно помочь при низком давлении. Вот некоторые из них.
Что делать, если у вас низкое артериальное давление
Симптомы и причины гипотонии
Как лечить низкое артериальное давление домашними средствами
Рекомендации по профилактике или лечению низкого кровяного давления
Симптомы и причины гипотонии
Некоторые симптомы низкого артериального давления - усталость, сонливость, слабость, тошнота, обморок, потливость и бледность.
Наиболее распространенными причинами низкого артериального давления являются:
нарушенный пищевой баланс с дефицитом белка, калорий и витаминов группы В;
низкий уровень глюкозы в крови;
внутреннее кровотечение;
заболевание щитовидной железы;
эмоциональные проблемы;
некоторые лекарства, такие как антидепрессанты и диуретики;
проблемы с сердцем (сердечная недостаточность, миокардиальные инфекции и т. д.).
Как лечить низкое артериальное давление домашними средствами
Поместите щепотку соли под язык (срочно поднять давление)
Ежедневно пить сырой свекольный сок (натощак, по чашке, если это возможно) - лучшее средство!
Отвар одуванчиков чтобы лечить низкое артериальное давление: две столовые ложки одуванчика залить стаканом воды, кипятить на медленном огне 10 минут. Отфильтровать. Рекомендуемая суточная доза - одна чашка в день.
Отвар имбиря лечит низкое артериальное давление. Три столовые ложками тертого имбиря и щепотку кайенского перца залить стаканом воды. Кипятить в течение десяти минут, процедить, выпить все, один раз в день.
Каждое утро пить сок одного лимона в чашке воды натощак - поднимает артериальное давление
Смешать две столовые ложки розмарина и одну ложку мяты перечной или шалфея. Одну столовую ложку смеси залить кипящей водой. Дать настояться 5-7 минут при комнатной температуре. Процедить. Для того чтобы лечить низкое артериальное давление - пить утром и вечером по чашке.
Смесь из одной столовой ложки розмарина и мяты и двух ложек корня солодки залить литром кипящей воды, поставить на слабый огонь и варить в течение 5 минут, отфильтровать. Пить по 2-3 чашки в день чтобы лечить низкое артериальное давление.
Приготовить десятидневный настой из 20 г цветов боярышника и 80 мл 30° этилового спирта. Принимать по 20 капель 3 раза в день с травяным чаем, овощным или фруктовым соком или с чашкой воды. Цветы боярышника повышают тонус сосудов, а ягоды - снижают.
Залить сбор из 60 г расторопши и 40 г корня солодки 2 литрами кипятка, поставить на медленный огонь и варить до половины объема. Процедить. Полученный объем отвара разделить на 8 равных частей. Отвар хранить в холодильнике. Пить по одной части 2 раза в день, лечение проводится в течение четырех последовательных дней.
На протяжении месяца утром натощак пить этот коктейль. Приготовить сок из двух морковок, двух стеблей сельдерея, пучка петрушки и пары редисок, приправив 4 зубчиками чеснока. Вы можете добавить немного воды.
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