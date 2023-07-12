Диетолог Пономарева сравнила коровье, козье, соевое и овсяное молоко - какое полезнее?

Существует более широкий выбор молока, чем когда-либо прежде, но какой тип будет наиболее полезным для вашего здоровья?Диетолог сравнила питательные вещества, содержащиеся в коровьем молоке, с овсяным молоком."Начнем с того, что коровье молоко содержит «хорошее количество» белка, кальция, калия и ряда витаминов", - говорит врач-диетолог Василиса ПономареваПроцесс пастеризации не оказывает большого влияния на пищевую ценность коровьего молока. Однако этот тип молока может быть трудным для переваривания, если у вас непереносимость лактозы.Это приводит нас к безлактозному молоку, которое представляет собой коровье молоко, из которого удалена лактоза (сахар) и добавлен фермент, называемый лактазой.«Пищевой профиль безлактозного молока идентичен профилю обычного коровьего молока».Козье молоко, с другой стороны, «более питательно», в нем много витамина А, и напиток может быть «легче усваиваться, чем коровье молоко».Сильный вкус козьего молока может понравиться не всем.Соевое молоко, тип молока на растительной основе, производится из замоченных и измельченных соевых бобов. Подобно коровьему молоку, соевое молоко содержит белок, но содержит меньше жира и калия.«Подслащенные сорта содержат добавленный сахар. В соевом молоке также могут быть загустители и соль».Овсяное молоко, например, содержит больше клетчатки, чем другие виды растительного молока.«Остерегайтесь овсяного молока, которое содержит подсластители, масла, загустители, эмульгаторы, стабилизаторы или консерванты».Однако молочные продукты «обычно имеют наибольшую питательную ценность». Что касается растительного молока, то «соевое молоко ближе всего по питательным характеристикам к коровьему и козьему молоку».