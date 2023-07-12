Нутрициолог Строков назвал 3 закуски, которые идеально подходят для легкого похудения

Врач поделился своими четырьмя любимыми закусками. Они идеально подходят для общего состояния здоровья и даже для похудения.Многие считают средиземноморскую диету самой здоровой. Те, кто придерживается такого образа жизни, должны запастись яйцами, жирным йогуртом, высококачественными белками, овощами, полезными жирами и маслами, клетчаткой, молочными продуктами и орехами.Нутрициолог поделился, что существует «очень значительное количество действительно хороших, высококачественных научных исследований, показывающих, что это снижает риск очень многих хронических заболеваний, от болезней сердца и инсульта до многих видов рака и даже болезни Альцгеймера».«Оливки - отличный источник антиоксидантов, которые, конечно же, мы получаем в концентрированной форме в оливковом масле первого отжима», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Эксперт рекомендовал выбирать оливки, которые были консервированы в оливковом масле первого отжима, а не в соли и рассоле, хотя смыть лишнюю соль не так уж сложно.Следующий фаворит - несоленые орехи с кожурой, так как они содержат жиры и минералы хорошего качества, такие как магний и цинк."Орехи лучше всего с кожурой, потому что защитные и консервирующие антиоксиданты, как правило, концентрируются в кожуре. Слишком много соли может повысить кровяное давление у некоторых людей. Для тех, кто любит сладкое, сухофрукты станут прекрасным дополнением к несоленым орехам".Темный шоколад — еще одна сытная закуска, эксперт рекомендует 85-процентное какао с «прекрасным горьковатым вкусом».