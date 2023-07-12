Врач Андреева назвала 5 продуктов, которые освежат вас в жаркие дни
Когда столбик термометра приближается к отметке 30 градусов или даже превышает ее, некоторым людям приходится нелегко.
Эти пять продуктов охлаждают вас и гарантируют, что вы пьете достаточно жидкости при тропических температурах.
1. Ананас
Ананас прекрасно освежает сам по себе или с небольшим количеством йогурта.
"Витамины и минералы дают вам энергию и защищают от стресса. Цинк уменьшает ощущение давления, магний помогает при беспокойстве и истощении", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
2. Мята
Если температура выше 25 градусов, а вы совершенно не голодны и не можете перекусить, вместо этого можно захватить освежающий напиток с мятой.
"Ментол помогает против приливов, а также предотвращает тягу к сладкому".
3. Помидоры
Помидоры содержат много воды. Это поможет вам избежать обезвоживания в жаркую погоду. Вы также можете упаковать небольшое количество томатов для коктейля в хлебницу, чтобы взять их с собой в дорогу.
Кроме того, бета-каротин и витамин С, содержащиеся в томатах, способствуют здоровью глаз.
4. Огурец
Абсолютно непревзойденный: огурец является одним из продуктов с самым высоким содержанием воды - 96 процентов, если быть точным.
Но оставшиеся четыре процента по-прежнему эффективны: огурцы содержат ценные витамины А, В1 и С, а также набирают очки, когда речь идет о минералах с высоким содержанием фосфора, железа, калия и кальция.
5. Арбуз
Так же, как помидоры и огурцы, арбузы наполнены водой, а также содержат очень мало калорий. Так что вам не нужно беспокоиться о своей фигуре в бикини, если летом вы едите много арбуза.
Он содержит много калия, магния, клетчатки и витаминов А и С.
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