Врач Андреева назвала 5 продуктов, которые освежат вас в жаркие дни

Мы любим мороженое, но даже когда оно горячее, оно не может быть нашей единственной едой. В жаркие летние дни мы полагаемся на эти продукты. Потому что они освежают, полезны для здоровья, насыщают и уравновешивают баланс жидкости даже при тропических температурах.Когда столбик термометра приближается к отметке 30 градусов или даже превышает ее, некоторым людям приходится нелегко.Эти пять продуктов охлаждают вас и гарантируют, что вы пьете достаточно жидкости при тропических температурах.1. АнанасАнанас прекрасно освежает сам по себе или с небольшим количеством йогурта."Витамины и минералы дают вам энергию и защищают от стресса. Цинк уменьшает ощущение давления, магний помогает при беспокойстве и истощении", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.2. МятаЕсли температура выше 25 градусов, а вы совершенно не голодны и не можете перекусить, вместо этого можно захватить освежающий напиток с мятой."Ментол помогает против приливов, а также предотвращает тягу к сладкому".3. ПомидорыПомидоры содержат много воды. Это поможет вам избежать обезвоживания в жаркую погоду. Вы также можете упаковать небольшое количество томатов для коктейля в хлебницу, чтобы взять их с собой в дорогу.Кроме того, бета-каротин и витамин С, содержащиеся в томатах, способствуют здоровью глаз.4. ОгурецАбсолютно непревзойденный: огурец является одним из продуктов с самым высоким содержанием воды - 96 процентов, если быть точным.Но оставшиеся четыре процента по-прежнему эффективны: огурцы содержат ценные витамины А, В1 и С, а также набирают очки, когда речь идет о минералах с высоким содержанием фосфора, железа, калия и кальция.5. АрбузТак же, как помидоры и огурцы, арбузы наполнены водой, а также содержат очень мало калорий. Так что вам не нужно беспокоиться о своей фигуре в бикини, если летом вы едите много арбуза.Он содержит много калия, магния, клетчатки и витаминов А и С.