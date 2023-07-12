Врач Гуреева объяснила, сколько меди нужно человеку и в каких продуктах она содержится

Сбалансированное потребление меди необходимо для оптимального здоровья. Суточная потребность в меди зависит от возраста."Для взрослых рекомендуемая суточная доза меди составляет около 900 мкг. Беременные женщины должны учитывать, что потребность в меди может быть несколько увеличена во время беременности, так как медь важна для роста и развития плода", - говорит врач-эндокринолог Антонина ГурееваРекомендуется соответствующим образом скорректировать уровень меди, хотя точное количество лучше обсудить с лечащим врачом.Вот сколько меди нужно детям и подросткамПотребности в меди также различаются у детей и подростков:Младенцы (0-12 месяцев): 200-220 мкг меди в день.Дети (1-3 года): 340 мкг меди в день.Подростки (14-18 лет): 890 мкг меди в день.Гуреева перечислила продукты, которые содержать больше всего меди: печень, какао-порошок, мясо, бобовые, цельнозерновые продукты, семена, орехи, гречиха, ржаной хлеб, лосось, авокадо, свекла, морепродукты.