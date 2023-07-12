Врач Гуреева объяснила, сколько меди нужно человеку и в каких продуктах она содержится
"Для взрослых рекомендуемая суточная доза меди составляет около 900 мкг. Беременные женщины должны учитывать, что потребность в меди может быть несколько увеличена во время беременности, так как медь важна для роста и развития плода", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева
Рекомендуется соответствующим образом скорректировать уровень меди, хотя точное количество лучше обсудить с лечащим врачом.
Вот сколько меди нужно детям и подросткам
Потребности в меди также различаются у детей и подростков:
Младенцы (0-12 месяцев): 200-220 мкг меди в день.
Дети (1-3 года): 340 мкг меди в день.
Подростки (14-18 лет): 890 мкг меди в день.
Гуреева перечислила продукты, которые содержать больше всего меди: печень, какао-порошок, мясо, бобовые, цельнозерновые продукты, семена, орехи, гречиха, ржаной хлеб, лосось, авокадо, свекла, морепродукты.
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