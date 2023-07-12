Польза и вред спаржи: снижает давление, но опасна для почек

Спаржа перестала быть экзотикой на наших столах. Ее выращивают на Кубани и в Ставропольском крае. Но многие не знают, чем полезен этот продукт и как его правильно готовить.Спаржа, или аспарагус, — это многолетнее растение, относящееся к лилейным. По факту этот продукт нужно относить к травам, хотя мы традиционно причисляем спаржу к овощам. Растение неприхотливо, растет на песчаных почвах в теплых регионах, в пищу мы употребляем молодые побеги. Выделяют три сорта: белая, фиолетовая и зеленая. Хотя по сути это одно и то же растение, но возраст и цвет побегов, условия их выращивания — разные, как и вкус.Каких витаминов много в свежей спарже, почему овощ особенно полезно есть гипертоникам и как разнообразить рацион с помощью блюд из него, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.Не путайте соевую и настоящую!Нередко в корейских салатах можно встретить необычное на вкус блюдо — соевую спаржу. Это небольшие палочки, похожие на гофрированную бумагу, обладающие специфическим пряно-острым вкусом. Важно подчеркнуть: это не спаржа, а соевый продукт фучжу на основе соевого молока. Другие его названия — соевый бамбук, юба или кожура тофу. По сути, это тонкие пластинки соевого сыра со специями и маринадами. К настоящей спарже этот продукт отношения не имеет, хотя их часто путают.Спаржа — древний продуктСпаржа, или аспарагус, известна людям уже давно. Рисунки этого похожего на копья растения есть даже на саркофагах египетских фараонов. А средневековые лекари готовили из спаржи порошки, которыми лечили пациентов с больным сердцем и суставами. Хотя сегодня на смену им пришли более эффективные лекарства, этот продукт не забыт, он все еще популярен.Современные врачи и диетологи уважают спаржу не меньше древних целителей. Овощ низкокалорийный: в 100 г всего 20 ккал. В нем есть витамины А, С, Е и группы B. В 120 г вареной спаржи содержится суточная норма фолиевой кислоты. Еще в спарже есть калий, кальций, магний, цинк, железо, фосфор и натрий.Полезно людям с больным кишечникомСпаржа поддерживает здоровье кишечника. В пяти стручках растения содержится 2 г клетчатки. Эти пищевые волокна необходимы для здорового пищеварения. Они практически не перевариваются и играют роль губки, которая вычищает кишечник изнутри и нормализует его перистальтику. Также в спарже есть полисахарид инулин — природный пребиотик, который способствует росту полезной микрофлоры в пищеварительной системе.Кроме того, в спарже много растительных полифенолов. В природе эти вещества защищают растения от агрессивного действия солнечных лучей, грибков и других болезней, а в организме человека оказывают противовоспалительное действие.«Конечно, спаржа не поможет снять острое воспаление или уничтожить вредные патогены в кишечнике, но на общее состояние пищеварительной системы такие растительные продукты влияют положительно», — говорит Ольга Уланкина.Полезна для сердцаСпаржа также служит хорошим источником калия: одна порция из 5–6 стеблей этого овоща обеспечивает организм 5% от суточной нормы минерала. Как известно, калий обладает гипотензивным действием, то есть снижает артериальное давление. Аналогично действует аспаргин в составе спаржи: он усиливает работу сердца и расширяет кровеносные сосуды. Опять же как единственное лекарство при гипертонической болезни спаржу рассматривать нельзя, стабилизировать высокое давление могут только специальные лекарства. Но добавить ее в рацион людям с гипертонией не будет лишним.Важно употреблять в меруКак и с любыми продуктами, со спаржей важно не переборщить. Хотя продукт не относят к экзотике, он относительно безопасный, но все равно на овощ может появиться аллергия. Так что, если раньше человек никогда не ел спаржу, вводить ее в рацион стоит аккуратно: съесть один стебель и посмотреть на реакцию организма.«Еще нужно учесть, что в спарже содержатся пурины — химические соединения, которые способствуют накоплению мочевой кислоты в организме. Поэтому людям с подагрой или мочекаменной болезнью от спаржи лучше временно отказаться, — советует врач. — Если же хочется съесть именно спаржу, делать это нужно изредка и очень небольшими порциями, буквально один-два стебля в разных вариантах приготовления».Если никаких противопоказаний нет, спаржу можно есть свежей или замораживать стебли на зиму, даже в таком виде в них сохраняется достаточно витаминов и минералов. Спаржу можно добавлять к различным блюдам — первым, вторым, закускам и салатам.