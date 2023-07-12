Насколько опасны для здоровья пластиковые электрочайники
Ряд научных исследований показывают, что пластик при нагреве способен выделять в воду различные вредные элементы. Конкретный ответ на вопрос о масштабах воздействия пластика на здоровье зависит, в частности, от вида полимера, из которого чайник изготовлен.
Есть два распространенных варианта материала изготовления электрочайников: полипропилен и поликарбонат. Первый дешевле, соответственно. хуже по качеству. Самый опасный элемент, который выделятся при длительном нагреве такого материала. это формальдегид. В больших концентрациях он весьма токсичен, может нанести немало вреда человеку.
Поликарбонат более термоустойчив, отдает содержащиеся в нем вещества слабее. Да и сам по себе его состав более безопасен. Поэтому данный вид пластика нередко применяют и для упаковки продуктов. Даже при нагреве он незначительно меняет вкус и запах продукта, тогда как полипропилен при длительном нагреве начинает издавать неприятный запах.
В составе пластика часто содержится и такое вещество как меламин. При нагреве он превращается в канцероген.
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Добавил belyash в категорию Разное
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