«Набор веса и диабет»: сомнолог рассказала о последствиях регулярного недосыпа

Снижение работоспособности, мотивации и риск появления многих заболеваний могут стать последствиями регулярного недосыпа, рассказала врач-сомнолог Ирина Завалко.«В долгосрочной перспективе регулярный недосып повышает риск нарушения обмена веществ в сторону набора веса и ожирения, нарушения толерантности к глюкозе — сахарный диабет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, риск депрессии в медицинском понимании», — перечислила Завалко.По ее словам, недосып может спровоцировать и онкологические заболевания.«Сейчас появляется информация, что нейродегенеративные заболевания могут развиваться с большей вероятностью», — добавила эксперт.Сомнолог уточнила, что данные последствия не обязательно отразятся на человеке, который не высыпается, но риск их появления возрастет.Главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, доктор биологических наук, сомнолог Владимир Ковальзон до этого говорил, что хронический недосып негативно сказывается на состоянии организма и способен развить заболевания мозга, включая рак и болезнь Альцгеймера.