Терапевт Андреева назвала самые эффективные способы борьбы со стрессом
Физический контакт также очень важен. Кроме того, всегда желательно уменьшить или полностью исключить стрессовые факторы — если это возможно.
Вы можете сделать это, чтобы снять стресс
Рабочий день был насыщен встречами, поезд домой уходил прямо из-под носа, вас ждали горы белья и суетливые дети. Стресс часто запрограммирован в повседневной жизни.
"Слишком много стресса может сделать вас больным в долгосрочной перспективе. То, что помогает при стрессе, варьируется от человека к человеку", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .
Вам могут помочь физические упражнения. Вы можете бегать или плавать, чтобы снять стресс. Но бокс, теннис или езда на велосипеде также являются отличными способами снижения стресса, который часто проявляется в виде избытка энергии и беспокойства.
Многие люди уменьшают стресс, больше сосредотачиваясь на своем разуме или духе. С помощью упражнений на дыхание и осознанность вы тоже можете объявить войну стрессу. Хорошим сочетанием упражнений и осознанности является йога или тай-чи.
Релаксация эффективно противодействует стрессу.
"Вы лучше знаете, что вас расслабляет. Может быть, это горячая ванна или какой-то аромат, например лаванда".
Прогулка с собакой или телефонный звонок хорошему другу также могут успокоить вас и тем самым уменьшить стресс.
Физический контакт очень важен во время стресса. Даже маленькие дети успокаиваются, когда их берут на руки и тискают.
"Позвольте любимому человеку обнять, приласкать или поцеловать вас. Это часто творит чудеса".
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