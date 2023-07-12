Терапевт Андреева назвала самые эффективные способы борьбы со стрессом

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Вы можете многое сделать для борьбы со стрессом — важно, чтобы вы нашли правильный вариант для себя. В то время как физическая активность помогает многим людям уменьшить стресс, другие люди лучше реагируют на релаксацию или когнитивные методы (ключевое слово осознанность).Физический контакт также очень важен. Кроме того, всегда желательно уменьшить или полностью исключить стрессовые факторы — если это возможно.Вы можете сделать это, чтобы снять стрессРабочий день был насыщен встречами, поезд домой уходил прямо из-под носа, вас ждали горы белья и суетливые дети. Стресс часто запрограммирован в повседневной жизни."Слишком много стресса может сделать вас больным в долгосрочной перспективе. То, что помогает при стрессе, варьируется от человека к человеку", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Вам могут помочь физические упражнения. Вы можете бегать или плавать, чтобы снять стресс. Но бокс, теннис или езда на велосипеде также являются отличными способами снижения стресса, который часто проявляется в виде избытка энергии и беспокойства.Многие люди уменьшают стресс, больше сосредотачиваясь на своем разуме или духе. С помощью упражнений на дыхание и осознанность вы тоже можете объявить войну стрессу. Хорошим сочетанием упражнений и осознанности является йога или тай-чи.Релаксация эффективно противодействует стрессу."Вы лучше знаете, что вас расслабляет. Может быть, это горячая ванна или какой-то аромат, например лаванда".Прогулка с собакой или телефонный звонок хорошему другу также могут успокоить вас и тем самым уменьшить стресс.Физический контакт очень важен во время стресса. Даже маленькие дети успокаиваются, когда их берут на руки и тискают."Позвольте любимому человеку обнять, приласкать или поцеловать вас. Это часто творит чудеса".