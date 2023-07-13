Врач Захарова: женщинам требуется больше сна, чем мужчинам - минимум 8 часов

Новаторское исследование ученых и врачей доказывает, что женщинам нужно больше спать, особенно в летнее время.Исследование сна показало, что среднестатистическая женщина спит восемь часов в сутки, по сравнению с семью часами для мужчин."Женщинам нужно дополнительное время для сна, чтобы восстановиться после многозадачности обычного дня. Две трети мужчин заявили, что им требуется меньше сна, чем их супругам, и они склонны вставать раньше", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследованиеПредставители обоих полов сказали, что с возрастом они стали меньше спать, и это лето было худшим временем для нарушения сна из-за жары и помех света.Эффективными методами, с помощью которых можно достичь качественного сна были рутина, хорошая гигиена сна — темные шторы и двойное остекление для тишины — и упорный труд на работе.Медицинские работники говорят, что после 18 лет нам нужно не менее семи часов ночного отдыха для оптимального самочувствия."Женщинам требуется больше времени для восстановления во время сна, потому что их мозг склонен к многозадачности в течение дня. Исследование также показало, что дисбаланс сна вызвал напряженность у 63% пар".Летняя жара вызвала сильнейшие нарушения сна, за которыми следовали свет, стресс, шум, храп, походы в туалет и домашние животные.Эти результаты показывают, что мы спим меньше, особенно в эти жаркие летние месяцы, и у многих пар совершенно разные режимы сна.