Как отбелить зубы в домашних условиях
Можно ли отбелить зубы в домашних условиях
В интернете много рецептов домашнего отбеливания, но обычно они или не работают, или портят зубы. Рассмотрим несколько популярных способов.
С помощью соды или активированного угля
И сода, и активированный уголь работают как грубые абразивы. Они действительно убирают тёмные пятна и налёт, но происходит это очень жёстко и неконтролируемо. В итоге стирается эмаль, а зубы начинают реагировать на изменение температуры и еду.
С помощью кокосового масла
Нет доказательств, что кокосовое масло хоть как?то влияет на цвет эмали. Часто в масло добавляют соду, но тогда снова получается грубый абразив.
С помощью куркумы
Некоторые исследования подтверждают, что куркума полезна для организма. Но для применения внутрь, а не для зубов.
А ещё куркуму часто используют как натуральный краситель жёлтого цвета. И кажется, это не тот эффект, который хочется увидеть на зубах.
С помощью яблочного уксуса или лимонного сока
Все кислоты повреждают эмаль. В итоге зубы становятся хрупкими и чувствительными, пусть и чуть более светлыми. Поэтому любые профессиональные средства для отбеливания стараются делать нейтральными, чтобы не разрушать минералы в зубе.
С помощью перекиси водорода
Перекись водорода действует как природный отбеливатель и действительно осветляет пятна. Её добавляют в наборы для домашнего отбеливания и используют стоматологи. Но просто взять аптечную перекись нельзя, потому что она раздражает дёсны и высушивает эмаль.
С помощью специальных паст
Пасты с абразивами будут повреждать эмаль, так что увлекаться ими нельзя. Есть безопасные и более эффективные варианты с ферментами и другими соединениями, но даже от таких средств эффект будет видно не сразу.
Отбеливающую пасту лучше выбирать вместе со своим стоматологом
С помощью домашних наборов для отбеливания
В домашние наборы, кроме перекиси, входит карбамид. В отличие от перекиси, он действует постепенно, поэтому меньше раздражает дёсны и дольше работает. Но не стоит самому заказывать такие наборы, пока вы не обсудите их со своим стоматологом. Составы бывают разные, некоторые могут испортить эмаль. Восстановить её будет очень трудно.
Например, в исследовании 2019 года определили, что осветляющие полоски разрушают белки дентина (слоя под эмалью), такие как коллаген. В результате зубы становятся более хрупкими.
Как сделать зубы светлее
Хотя сделать зубы фарфорово?белыми можно только с помощью виниров, осветлить их всё-таки можно.
Отказаться от красящей пищи
Частое употребление красного вина, кофе, чёрного чая и других насыщенных пигментами напитков приводит к тому, что эмаль потихоньку темнеет. Поэтому, если вы уменьшите их количество в рационе, зубы будут белее.
Отказаться от курения
Продукты горения тоже красят эмаль. У курильщиков со стажем даже на пальцах иногда видны жёлтые пятна, а зубы окрашиваются ещё раньше.
Обратиться к стоматологу
Стоматолог может предложить несколько вариантов. Например, если регулярно делать профессиональную чистку, то с зубов исчезнет окрашенный налёт и зубные камни. А это ещё и профилактика кариеса.
Также можно записаться на отбеливание зубов. Зубы точно станут светлее после первой же процедуры, но для закрепления эффекта может потребоваться несколько сеансов.
Ну и тяжёлая артиллерия — установка виниров. Это специальные накладки на свои зубы, которые создают голливудскую улыбку: они идеально белые и ровные. Это дорогой метод, но подходит, если вам нужно быстро и сразу красиво.
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