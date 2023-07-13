Как отбелить зубы в домашних условиях

Улыбка является важной составляющей привлекательного внешнего вида, и белоснежные зубы могут сделать ее еще более привлекательной. Все мы хотим иметь яркую и здоровую улыбку, но многие профессиональные методы отбеливания зубов могут быть дорогими или вызывать чувствительность. Однако существует несколько эффективных методов отбелить зубы в домашних условиях, которые могут помочь достичь желаемых результатов.Можно ли отбелить зубы в домашних условияхВ интернете много рецептов домашнего отбеливания, но обычно они или не работают, или портят зубы. Рассмотрим несколько популярных способов.С помощью соды или активированного угляИ сода, и активированный уголь работают как грубые абразивы. Они действительно убирают тёмные пятна и налёт, но происходит это очень жёстко и неконтролируемо. В итоге стирается эмаль, а зубы начинают реагировать на изменение температуры и еду.С помощью кокосового маслаНет доказательств, что кокосовое масло хоть как?то влияет на цвет эмали. Часто в масло добавляют соду, но тогда снова получается грубый абразив.С помощью куркумыНекоторые исследования подтверждают, что куркума полезна для организма. Но для применения внутрь, а не для зубов.А ещё куркуму часто используют как натуральный краситель жёлтого цвета. И кажется, это не тот эффект, который хочется увидеть на зубах.С помощью яблочного уксуса или лимонного сокаВсе кислоты повреждают эмаль. В итоге зубы становятся хрупкими и чувствительными, пусть и чуть более светлыми. Поэтому любые профессиональные средства для отбеливания стараются делать нейтральными, чтобы не разрушать минералы в зубе.С помощью перекиси водородаПерекись водорода действует как природный отбеливатель и действительно осветляет пятна. Её добавляют в наборы для домашнего отбеливания и используют стоматологи. Но просто взять аптечную перекись нельзя, потому что она раздражает дёсны и высушивает эмаль.С помощью специальных пастПасты с абразивами будут повреждать эмаль, так что увлекаться ими нельзя. Есть безопасные и более эффективные варианты с ферментами и другими соединениями, но даже от таких средств эффект будет видно не сразу.Отбеливающую пасту лучше выбирать вместе со своим стоматологомС помощью домашних наборов для отбеливанияВ домашние наборы, кроме перекиси, входит карбамид. В отличие от перекиси, он действует постепенно, поэтому меньше раздражает дёсны и дольше работает. Но не стоит самому заказывать такие наборы, пока вы не обсудите их со своим стоматологом. Составы бывают разные, некоторые могут испортить эмаль. Восстановить её будет очень трудно.Например, в исследовании 2019 года определили, что осветляющие полоски разрушают белки дентина (слоя под эмалью), такие как коллаген. В результате зубы становятся более хрупкими.Как сделать зубы светлееХотя сделать зубы фарфорово?белыми можно только с помощью виниров, осветлить их всё-таки можно.Отказаться от красящей пищиЧастое употребление красного вина, кофе, чёрного чая и других насыщенных пигментами напитков приводит к тому, что эмаль потихоньку темнеет. Поэтому, если вы уменьшите их количество в рационе, зубы будут белее.Отказаться от куренияПродукты горения тоже красят эмаль. У курильщиков со стажем даже на пальцах иногда видны жёлтые пятна, а зубы окрашиваются ещё раньше.Обратиться к стоматологуСтоматолог может предложить несколько вариантов. Например, если регулярно делать профессиональную чистку, то с зубов исчезнет окрашенный налёт и зубные камни. А это ещё и профилактика кариеса.Также можно записаться на отбеливание зубов. Зубы точно станут светлее после первой же процедуры, но для закрепления эффекта может потребоваться несколько сеансов.Ну и тяжёлая артиллерия — установка виниров. Это специальные накладки на свои зубы, которые создают голливудскую улыбку: они идеально белые и ровные. Это дорогой метод, но подходит, если вам нужно быстро и сразу красиво.