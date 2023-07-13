Как лечить дерматит и экзему без гормонов: рибофлавин
Витамины - это группа органических веществ, которые присутствуют в малых объемах в клетках и служат катализаторами биохимических реакций. Почти все дефициты витаминов сопровождаются разными изменениями кожных покровов. Витамины и их комплексы применяют для иммуномодулирующей терапии и лечения кожных проблем.
Рибофлавин в дерматологии
Экзема и атопический дерматит
Проявляются заболевания схожими симптомами (покраснение кожных покровов, зуд, отечность, сыпь).
Вызываются экзема и атопический дерматит схожими аллергенами, лечатся одними и теми же медикаментозными препаратами.
Распространенный метод терапии дерматита и экземы – наружное применение глюкокортикостероидных препаратов (ГКС). Но не все пациенты хотят использовать гормоны даже наружно.
Витамин В2 помогает при кожных заболеваниях
Рибофлавин (витамин В2) относится к водорастворимым витаминам.
Функции рибофлавина в организме
Работает в процессах энергообмена.
Входит в состав ферментов тканевого дыхания, работает в обмене нуклеиновых кислот, белков, углеводов, липидов.
Оказывает благоприятный эффект на процессы роста и регенерации тканей.
Связан с обменом некоторых витаминов.
Активирует фагоцитоз, меланогенез.
Способствует выработке антител.
Рибофлавин улучшает:
липидный и углеводный обмен,
функции нервной системы, сердечной мышцы, мускулатуры тела,
зрение, снижает утомляемость глаз,
здоровье кожных покровов, слизистых оболочек, ногтей и волос.
Дефицит рибофлавина
Нехватка витамина B2 негативно отражается на обмене веществ, но клинические симптомы его дефицита – редкое явление. Это различные изменения кожных покровов.
Типичный признак нехватки рибофлавина – потрескавшиеся уголки рта.
Критичный дефицит В2 связан со сбоями метаболизма железа, анемией и психическими патологиями. При нехватке в организме рибофлавина происходит медленное заживление ран и трофических язв.
Лечение кожных заболеваний с помощью витамина В2
Препараты витамина В2 прописывают в комплексе с медикаментозными препаратами при псориазе, экземе, нейродермите, атопическом дерматите и других кожных заболеваниях.
Рибофлавин необходим при продолжительном лечении антибиотиками, сульфаниламидами, гормонами, которые применяют в дерматологии. Стимулирующие свойства рибофлавина при трофических нарушениях в тканях, его помощь в механизме регенерации используют в терапии ожогов.
Пищевые источники рибофлавина
Печень, миндальные орехи, яйца, сыр, шпинат, темный хлеб, брокколи, курага, чернослив, салака, авокадо, свинина, бобы, мясо индюшки, орехи, семечки.
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