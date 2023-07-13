Лучшее, что вы можете сделать для своей лимфатической системы

Если вы заинтересованы в поддержании хорошего здоровья с помощью укрепления иммунной системы, подумайте о лимфатическом массаже, также известном как лимфодренаж. Лимфодренажный массаж включает в себя мягкие массажные приемы, направленные на дренаж лимфы из забитой области и увеличение ее циркуляции.Массаж часто считается удовольствием для особых случаев, но есть хорошая причина сделать его частью рутинного поддержания здоровья и физической формы. Исследователи из медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе показали, что массаж ускоряет значительные физические изменения в организме, в том числе укрепляя иммунную систему, что является ключом для защиты вашего организма от болезней.Джозеф Меркола: о пользе лимфодренажного массажаПочему здоровая лимфатическая система является ключом к общему здоровьюЛимфатический массаж может принести пользу вашей иммунной системеДля чего еще полезен лимфатический массаж?Сухая щетка также может быть полезна для лимфатической системыПопробуйте ароматерапевтический лимфодренажный массажМассажное масло для лимфатической системыДвадцать девять счастливых участников исследования попали на 45 минутный сеанс шведского массажа, расслабляющего все тело, а другая группа вместо этого получила 45 минут легких прикосновений. Группа массажа испытала ряд преимуществ, в том числе увеличение циркулирующих лимфоцитов, формы белых кровяных телец иммунной системы, которые особенно распространены в лимфатической системе.Другие преимущества массажа включают снижение уровня воспалительных цитокинов, кортизола (гормона стресса) и вазопрессина, гормона, связанного с агрессивным поведением.«Массажная терапия является многомиллиардной индустрией в Соединенных Штатах и 8,7 процентов взрослых были по меньшей мере на одном сеансе за последний год; тем не менее, мало что известно о физиологическом воздействии одного сеанса на здоровых людей», отметили исследователи.Все чаще, однако, становится ясно, что массаж является не только инструментом для релаксации, но и для улучшения общего состояния здоровья и даже сопротивления болезням, с помощью укрепления лимфатической системы.Почему здоровая лимфатическая система является ключом к общему здоровьюЕсли вы заинтересованы в поддержании хорошего здоровья с помощью укрепления иммунной системы, подумайте о лимфатическом массаже, также известном как лимфодренаж. Ваша лимфатическая система представляет собой сеть из тканей и органов, которые помогают выводить шлаки из организма.Ее части включают вилочковую железу, лимфатические узлы, селезенку, печень и миндалины. Ваша лимфатическая система также производит, хранит и переносит белые кровяные тельца, которые организм использует для борьбы с инфекциями и болезнями, а лимфатические сосуды разветвляются во все ткани в вашем теле, как и кровеносные.Наличие хорошо функционирующей лимфатической системы имеет важное значение для здоровья, так как лимфатическая жидкость или лимфа разносит лейкоциты по всему телу, а также доставляет бактерии и токсины в лимфатические узлы, где иммунная система уничтожает их.Селезенка является самым большим органом в лимфатической системе, она помогает фильтровать кровь и производить лимфоциты, чтобы бороться с инфекцией. Существует даже связь между лимфатической системой и раком, так как она помогает отфильтровывать раковые клетки. Cancer Research UK объясняет:«Поскольку кровь циркулирует по всему телу, жидкость вытекает из кровеносных сосудов в ткани тела. Затем она собирает шлаки, бактерии и поврежденные клетки. Она также забирает любые раковые клетки, если они присутствуют. Затем эта жидкость стекает в лимфатические сосуды. После этого лимфа протекает через них в лимфатические узлы, которые отфильтровывают любые бактерии и поврежденные клетки.Из лимфатических желез лимфа переходит в более крупные сообщающиеся лимфатические сосуды. Таким образом, она в конечном итоге достигает очень большого лимфатического сосуда у основания шеи, который называется грудной проток, который затем сливает лимфу обратно в кровоток».Лимфатический массаж может принести пользу вашей иммунной системеЕсли вы помните, шведский массаж увеличивает количество циркулирующих лимфоцитов в организме, из чего можно сделать вывод, что он укрепляет здоровье лимфатической системы. Тем не менее, лимфодренаж может быть еще более эффективен. Ваша лимфатическая система иногда называется второй кровеносной, и когда она замедляется или засоряется, иммунная система ослабевает.Лимфодренажный массаж включает в себя мягкие массажные приемы, направленные на дренаж лимфы из забитой области и увеличение ее циркуляции. Он безболезненный и заключается в натирании или подталкивании кожи в направлении лимфотока, позволяя накопленной жидкости выйти и течь правильно.Типичный сеанс может длиться до часа, и вам стоит ходить на него четыре-пять раз в неделю, если вы испытываете закупорку. Как правило, он задействует всю лимфатическую систему, а не сосредотачивается только на пораженном участке. Такой массаж был первоначально разработан для лечения лимфедемы, закупорки в лимфатической системе, его может выполнить профессионал или вы можете делать упрощенную версию самостоятельно, этому вас научит ваш лечащий врач.Физиотерапевт Ракхи Пател, который обучает людей лимфатическому массажу после операции, объясняет в Healthline, что он проводится в два этапа: очистка, которая создает эффект смыва; и реабсорбция. Очистку можно провести под ключицей, под мышками и на внутренней стороне локтей. Например, Пател рекомендует очищать лимфатическую область под ключицей таким образом:Лежа на ровной поверхности и скрестив руки на груди, положив кисти ниже ключицМедленно поднимая локти, что поможет спустить лимфатическую жидкостьВы можете очистить область под мышками, осторожно делая «черпающее» движение сверху вниз. А фаза реабсорбции заключается в мягком поглаживании кожи от кончиков пальцев к руке, от руки до локтя и от локтя к плечу. Вам может потребоваться около 20 минут каждый день, чтобы эффективно выполнить лимфатический массаж.Для чего еще полезен лимфатический массаж?В дополнение к укреплению иммунной системы, которая неразрывно связана со здоровьем лимфатической, ручной лимфодренаж полезен при целом ряде заболеваний и состояний. У женщин с фибромиалгией он приводит к снятию боли, улучшению состояния здоровья и качества жизни. Он еще более эффективен, чем массаж соединительной ткани с точки зрения облегчения утренней усталости и тревоги в этой группе населения, поэтому «ручной лимфодренаж предпочтительнее», пришли к выводу исследователи.Ручной лимфатический массаж также улучшает диапазон движения коленного сустава в течение первых шести недель после операции и может лечить мигрени. В одном исследовании наблюдалось значительное снижение количества принимаемых при мигрени болеутоляющих после лимфодренажа по сравнению с теми, кому делали традиционный массаж. Лимфодренаж также привел к снижению частоты приступов мигрени.Помимо этого, исследования показывают, что лимфатический массаж может быть полезным для лечения целлюлита, варикозного расширения вен и, возможно, даже неврологических заболеваний. На самом деле, в 2015 году была найдена прямая связь между мозгом и иммунной системой через лимфатические сосуды, о существовании которой ранее не было известно.Долгое время считалось, что лимфатические сосуды не достигали мозга, но исследователи обнаружили их под черепом мыши, что может открыть новые возможности для понимания аутизма, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера и многих других заболеваний.Лимфатические сосуды были обнаружены в защитных мозговых оболочках, которые покрывают мозг, где они проходили очень близко к кровеносным сосудам. Ведущий автор исследования, Джонатан Кипнис, профессор департамента нейронаук в университете Вирджинии (UVA) и директор центра иммунологии мозга и глии, подчеркнул важность открытия:«Мы считаем, что для каждого неврологического заболевания, которое имеет иммунный компонент, эти сосуды могут играть важную роль. Трудно себе представить, что они не будут влиять на [неврологическую] болезнь с иммунным компонентом ...При болезни Альцгеймера [например], в головном мозге присутствуют скопления крупных белковых сгустков. Мы считаем, что они могут накапливаться из-за неэффективного удаления сосудами».Сухая щетка также может быть полезна для лимфатической системыЛимфатический массаж это идеальный способ для укрепления здоровья лимфатической системы, но сухое натирание кожи щеткой может также стимулировать эту важную систему. Многие не знают, что лимфатическая система может становиться вялой с возрастом, что ставит под угрозу иммунную систему.В дополнение к лимфодренажу, сухая щетка также эффективнв, поскольку многие из лимфатических сосудов находятся чуть ниже поверхности кожи. Помните, что нужно использовать только мягкое давление во время лимфатического массажа и сухого натирания щеткой.Есть щетки для рук, ног и ногтей, лица (с более мягкими щетинками), волос и тела. Очень просто натереться сухой щеткой перед тем как принимать душ. Возьмите ее и приступайте к работе, начиная с нижней части тела быстрыми, нежными мазками в направлении сердца. Перемещаться вверх важно, так как это направление потока вашей лимфатической системы, за исключением живота, там нужно продвигаться в сторону паха.Ниже приведены советы для начинающих:1. Начните с ног, используя нежные, круговые, восходящие движения к сердцу от кончиков пальцев ног, включая подъем и стопы, и двигайтесь вверх, сначала с одной стороны, а затем с другой.2. Касайтесь щеткой кожи медленно и осторожно; даже если вы боитесь щекотки, что затрудняет прохождение области живота, боков и груди, станет легче, когда ваше тело привыкнет к ощущению.3. Пройдитесь по рукам, шее и той части спины, до которой вы сможете достать. Избегайте поцарапанных областей или мест, где контакт с щеткой может быть болезненным.4. Не используйте обычную щетку на лице, так как там кожа слишком чувствительная. Используйте специально разработанные щетки для лица, которые имеют более мягкие щетинки.5. После того, как вы закончите, вы можете принять душ, который смоет все мертвые клетки кожи, которые вы соскребли. Теплая или горячая вода еще сильнее увеличит циркуляцию.Попробуйте ароматерапевтический лимфодренажный массажВ идеале нужно совместить лимфодренаж, проведенный терапевтом с другими методами лимфатической поддержки, как сухая щетка для кожи и физические упражнения (особенно упражнения на батуте, которые стимулируют циркуляцию лимфы). Кроме того, вы можете провести массаж на дому на себе или члене семьи, чтобы дать вашей иммунной системе быстрый заряд энергии.Следующий массаж сочетает в себе силу эфирных масел, специально выбранных для поддержки стимуляции и очищения с движениями, которые помогут очистить вашу лимфатическую систему.Массажное масло для лимфатической системыИнгредиенты:8 капель эфирного масла лимона8 капель эфирного масла грейпфрута6 капель эфирного масла розмарина или лавра2 унции масла-основы, например, кокосовогоПриготовление:Смешайте массажное масло и используйте его, чтобы нежно массировать ваши руки вверх в направлении лимфатических узлов, от центра груди к подмышкам, затем вниз по шее.Когда массируете ноги, двигайтесь вверх от ног к паху.