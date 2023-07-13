Терапевт Чиркова рассказала, как обработать рану без аптечки
Если же бутилированная вода имеется, то в первую очередь следует промыть рану и прижать к ней чистую ткань, которая остановит кровь.
Что касается подорожника, то его можно прикладывать только к маленькой поверхностной ране. В случае кровотечения и сильной боли у пострадавшего необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь, обратила внимание терапевт.
"Даже маленький порез может привести к большим проблемам, вплоть до сепсиса – заражения крови, ведущего к летальному исходу. И вероятность подхватить столбняк выше в несколько раз, если вы никогда не делали прививки или не обновляли ее раз в пять лет" – предупредила врач.
Кроме того, порез может неправильно срастись, что, в свою очередь, грозит повреждением нервных окончаний и появлением неэстетичных шрамов, резюмировала Ольга Чиркова.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий