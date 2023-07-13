Человек оказался способен слышать тишину

Ученые из Университета Джонса Хопкинса доказали, что человеческий мозг обрабатывает тишину так же, как звуки.Обычно мы думаем, что наше чувство слуха связано со звуками. Но тишина, чем бы она ни была, — это не звук, а его отсутствие. Ученые и философы уже давно спорят о том, можем ли мы буквально воспринимать тишину или только делаем выводы об отсутствии звука, однако до сих пор не было проведено ни одного исследования на эту тему. Ученые из Университета Джонса Хопкинса смогли показать, что «ничего» тоже можно услышать.Подобно оптическим иллюзиям, которые обманывают то, что люди видят, слуховые иллюзии могут заставить людей воспринимать звуковые сигналы как более длинные или короткие, чем они есть на самом деле. Этот эффект достигается, например, в слуховой иллюзии под названием «один дольше». В ней один длинный звуковой сигнал кажется длиннее, чем два коротких последовательных звуковых сигнала, даже если две последовательности одинаковой длины.В новом исследовании ученые задействовали 1000 участников.Для них авторы работы разработали семь экспериментов с тремя видами «иллюзий тишины», адаптированные из слуховых иллюзий, которые, как считалось ранее, возникают только со звуками. «Подопытным» предлагалось послушать звуковой ландшафт из шума оживленных ресторанов, рынков и вокзалов. Участники некоторое время прослушивали эти звуковые дорожки. Потом все звуки резко прекращались, создавая кратковременную тишину. Слушатели, так же как в звуковой версии иллюзии «один дольше», посчитали, что один длинный эпизод тишины длился дольше, чем два последовательных коротких.«Наша идея заключалась в том, чтобы выяснить, воспринимает ли наш мозг тишину так же, как он обрабатывает звуки. Тот факт, что мы можем получить те же иллюзии с тишиной, что и со звуками, может свидетельствовать о том, что мы механизм восприятия звука и его отсутствия одинаков» , — рассказал Чаз Файрстоун из Университета Джонса Хопкинса.Экспериментальные результаты показывают, что тишина действительно воспринимается напрямую, ведь она вызвала когнитивные искажения, аналогичные иллюзиям, вызываемым звуками. Это исследование — большой шаг на пути изучения восприятия отсутствия.