Причины, почему вас клонит в сон в дождь — вы даже не подозревали

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За окном дождь и вы не чувствуете сил? Ничего удивительного, подобное состояние знакомо большинству. Кроме того, о многих причинах, почему на вас так воздействует погода, вы могли и не подозревать.Постепенно снижается давлениеВы можете даже не чувствовать перемен в организме, но в какой-то момент вас как будто «выключит». Все дело в снижении атмосферного давления. Если организм не может активно подстроиться под изменения, ему проще заставить вас снизить активность, из-за чего вам хочется лечь спать и перезагрузиться. Только вот сон не всегда качественный в таких обстоятельствах, так как помимо снижения давления снижается и концентрация кислорода в воздухе.Организм требует больше солнцаКогда дождь идет уже несколько дней, можно ощутить не только сонливость, но и ухудшение настроения. Специалисты объясняют это состояние недостатком освещения, когда вы оказываетесь на улице. Серотонин вырабатывается в меньших количествах и настроение медленно, но верно портится. Чего не скажешь о мелатонине, который ответственен за погружение в сон.Запах землиВсе мы чувствуем этот специфический запах земли, когда сильный ливень только-только прошел. Вы задумывались, откуда он появляется? Все дело в растениях, выделяющих масла, которые смешиваются с веществами, вырабатываемыми почвенными бактериями. Этот процесс называется петрикором. Когда наш организм улавливает этот запах, он начинает настолько успокаиваться, что медленно погружается в сон.