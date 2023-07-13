Врач назвал продукты для снижения тревожности и поднятия настроения

Клинический фармаколог и врач Александр Эдигер посоветовал для снижения стресса есть твердые сорта сыров. Они помогают избавиться от тревожности и сохранить хорошее настроение из-за высокого содержания в них бета-морфина. Также для нормализации психического состояния подойдут шоколад, клубника, мята и некоторые другие продукты, передает Общественная Служба Новостей.По словам специалиста, воздействие сыра на человека изучили уже давно. К тому же людям свойственно выбирать пищу исходя из психотропных веществ, которые в ней находятся. Бета-казоморфины, которые доставляют удовольствие, содержатся в молочной и сырной продукции. Доказано, что чем выдержка больше у сыра, тем больше в нем и бета-казоморфинов.Получается, что твердые швейцарские сыры и сыры с плесенью гурманы выбирают не только из-за тонкого вкуса и аромата, но и потому, что они оказывают определенный психологический эффект. Эндорфиновый шторм и эйфорию могут вызвать шоколад, сахар, клубника, бананы, мята и орехи.Врач советует есть продукты, которые хочется.«Например, на Кавказе не представляют стола без рассольных сыров, как и средиземноморская диета невозможна без сыров, напоминающих фету или итальянскую моцареллу. Это то, что можно и нужно есть», – подчеркнул Александр Эдигер.Людям, чья профессиональная деятельность сопряжена с риском и большими нагрузками, кто находится в состоянии тревоги или стресса, военные физиологи и психологи рекомендуют есть вышеназванные продукты.