Терапевт Белова назвала нут и пшено среди полезных для похудения углеводов

Терапевт Александра Белова назвала полезные для укрепления здоровья и похудения углеводы.Терапевт Белова отметила , что многие люди боятся углеводов, хотя эти питательные вещества обязательно должны входить в рацион питания. Врач сообщила, какие углеводы обеспечивают организм «долгоиграющей» энергией, поддерживающей длительное чувство сытости, и тем самым помогают худеть.Нут. Этот источник углеводов богат клетчаткой и белком, улучшает пищеварение. Нут надолго насыщает, что позволяет сокращать перекусы и калории.Просо (пшено). По словам Беловой, пшено насыщено железом и является хорошей заменой риса, содержа гораздо меньше калорий.Овес. Цельнозерновой овес является одним из самых полезных углеводов – он снижает уровень холестерина и вместе с ним риск сердечнососдистых патологий.Гречка. Этот представитель углеводов отлично вписывается в рацион тех, кому противопоказан глютен. Кроме того, гречка содержит много лизина (амикнокислота, улучшающая всасывание кальция), и хорошую дозу витамина Е, называемого «витамином молодости».Лебеда (киноа). Данная крупа, обеспечивающая организм углвеодами, тоже не содержит глютена – вместе с тем в ней много железа, аминокислот и магния.