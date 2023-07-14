ВОЗ признала канцерогеном популярный заменитель сахара

Намерение было давно, а сейчас решение принято официально. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила подсластитель аспартам канцерогеном.О решении рассказала Франческа Бранка, директор Департамента ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов. По ее словам, на сегодняшний день нет сомнений в том, что аспартам безопасен в тех количествах, в которых его обычно добавляют в продукты. Однако подсластитель может быть потенциально опасным, требуются новые, более тщательные исследования.Дальнейшие исследования, по сообщению Франчески Бранки, позволят оценить, насколько может быть опасен аспартам.