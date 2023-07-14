Неожиданные последствия: как связаны сильная потливость и частые отиты, — объясняет врач

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На улице жара, а ваш нос не дышит, голова раскалывается, начинают болеть уши. С синуситами и отитами летом сталкиваются многие люди. Почему так происходит?Обострения простудных заболеваний чаще всего связывают с осенью и зимой. Но лето — не менее опасная пора: в жаркие дни сохраняется риск развития отита и синусита. Почему так происходит и какие меры предпринять, «Доктору Питеру» рассказала врач общей практики Елена Горина, эксперт лаборатории «Гемотест».Простуды летом никуда не исчезаютХотя в теплое время года частота респираторных инфекций существенно снижается, но полностью вирусы и бактерии никуда не исчезают. В период высоких температур их активность, конечно, снижается, поскольку условия для них становятся менее благоприятными.Однако при снижении иммунной защиты организма из-за сильной жары, стрессов или переохлаждений из-за кондиционера возможно развитие воспалительного процесса. В легких случаях он ограничится носоглоткой, в более серьезных — есть риски осложнения со стороны ЛОР-органов, которые тесто связаны между собой.В жару болеем по-особенномуЛетом не редки и специфические простуды, а также их осложнения. Они могут быть связаны с влиянием внешних факторов, например купания в открытых водоемах. Попадание воды в слуховые проходы, если жидкость не удалить оттуда, может создавать дополнительные условия для воспалительных процессов.Развитие летней аллергии у предрасположенных людей может осложнить течение простуды, поскольку изначально затруднен отток слизи из носа и придаточных пазух. Летний зной и кондиционированный воздух помещений иссушают слизистые носоглотки, что снижает их барьерную функцию в отношении возбудителей. Все это создает фон для возникновения проблем, но они бывают разными.Воспаления ухаОтит — это общее название воспалительных процессов, которые протекают в области уха. Если воспаление локализовано в ушной раковине и наружном слуховом проходе, отит считают наружным, в барабанной полости — средним, в области улитки — внутренним, или лабиринтитом. Чаще всего на практике встречаются наружный и средний отит. Причиной заболевания могут стать вирусы, бактерии, грибки.Летом отит может появиться из-за переохлаждения после купания в холодных водоемах, употребления ледяных напитков и мороженого.«Нередко патология развивается у ныряльщиков, когда болезнетворные микроорганизмы попадают в слуховой проход вместе с водой», — объясняет Елена Горина.У ныряльщиков распространены и баротравмы — повреждения структур среднего и внутреннего уха при резком перепаде давления между наружной средой и полостью внутреннего уха. Получить баротравму можно также в самолете.Как связаны отит и потливостьЕще одна причина летних отитов — повышенная потливость. Пот раздражает уши, в результате человек начинает чесать их пальцем или ватными палочками. Образуются микротравмы, которые в жару легко воспаляются.При первых признаках отита нужно обратиться к терапевту или ЛОР-врачу. Это:боль в ухе;заложенность;отек и покраснение слухового прохода;ощущение переливания жидкости в ухе.«Без лечения болезнь может прогрессировать и со временем перейти в лабиринтит — внутренний отит, привести к разрушению костных структур височной кости и развитию менингита и менингоэнцефалита», — говорит врач.Соблюдайте правила профилактикиДля профилактики летних отитов полезно придерживаться таких правил: после купания промакивать уши чистым полотенцем, при нырянии использовать резиновую шапочку или специальные беруши, не удалять воду и загрязнения ушными палочками.Чтобы убрать воду из уха, можно наклонить голову к плечу и потянуть мочку. При этом можно покачать головой из стороны в сторону, подвигать нижней челюстью или сглотнуть несколько раз — ушной канал растянется, появится градиент давления между полостью среднего уха и окружающей средой и образуется прямой путь для вытекания воды.Если инфекция затронула пазухиСинусит — это воспаление слизистой оболочки полости носа. Летом болезнь могут спровоцировать ныряние и купание в холодной воде, переохлаждение под кондиционером и на сквозняках, а также промывание носа слишком соленой водой.Характерные симптомы синусита — заложенность носа, гнойные выделения, кашель, особенно по утрам, боль и чувство распирания в области лица, лихорадка, общее недомогание.«При этом избежать синусита не так сложно, как лечить его. Достаточно отказаться от ныряния в прохладной или загрязненной воде, избегать резких перепадов температур, не сидеть подолгу под кондиционерами, своевременно лечить ОРВИ и ЛОР-заболевания», — рассказывает Елена Горина.