Кардиолог Варфоломеев назвал 5 признаков ранней сердечной недостаточности

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Может ли ваша сердечная мышца изо всех сил перекачивать кровь по телу? «Удобный» инструмент может помочь определить, нужна ли вам медицинская консультация.Люди склонны игнорировать симптомы сердечной недостаточности и приписывать их старению.«Поэтому очень важно создать простой способ выявления этих симптомов», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев .5 симптомов, которые стоит проверитьУсталостьОграничение активности.Заложенность.Отек.Одышка.Усталость, термин, используемый для описания общего чувства усталости, возникает, когда сердце не может перекачивать достаточно богатой кислородом крови для удовлетворения энергетических потребностей организма.Ограничение активности означает, что человек не может заниматься своей обычной деятельностью, обычно из-за усталости и одышки."Заложенность означает скопление жидкости в легких, что приводит к кашлю, свистящему дыханию и затрудненному дыханию".Отек возникает, когда сердцу не хватает насосной мощности, чтобы заставить кровь отступать от нижних конечностей; это приводит к опухшим лодыжкам, ногам, бедрам и животу.Одышка не требует пояснений, но она может быть вызвана скоплением жидкости в легких.Эти признаки сами по себе не подтверждают диагноз сердечной недостаточности, но предполагают, что вам необходимо обратиться за медицинской помощью.