Эндокринолог раскрыл главную ошибку в питании большинства людей

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Ощущение слабости, плохая переносимость любых физнагрузок и тяга сладкому указывают на то, что человек питается неправильно. Эндокринолог Алексей Калинчев объяснил, в чем ошибка большинства людей и как ее исправить.«Средний человек ест мало, а не много. У него неправильное соотношение БЖУ внутри его рациона и неправильные продукты. Отсюда и лишний вес у 60 % взрослого населения развитой страны, где нет голода», – сказал эндокринолог.Как отмечает Алексей Калинчев, если человек постоянно ощущает себя слабым, плохо себя чувствует после физнагрузок или не может удержать себя от сладкого, то первым делом ему следует пересмотреть свой рацион на предмет качества и количества.«Если вы хотите сами это сделать, не прибегая к услугам специалистов, то хотя бы занесите его в любое бесплатное приложение по подсчету калорий, добавив туда свои данные, уровень физактивности и индивидуальные цели. А потом просто следуйте рекомендациям по КБЖУ», – посоветовал специалист.Эндокринолог подчеркнул, что тяга к сладкому всегда возникает в случаях, когда рацион дефицитный. Если организм получает мало калорий, то и спорт с хорошим самочувствием тоже невозможен – энергии для этого недостаточно.