Эндокринолог Гуреева объяснила, можно ли пить алкоголь диабетикам

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Популярный напиток может влиять на уровень сахара в крови и способствовать увеличению веса, что важно для людей с диабетом.Диабетики должны быть осторожны с тем, что они едят и пьют, чтобы уровень сахара в крови не колебался слишком сильно.Его можно употреблять «в умеренных количествах», если у вас диабет."Одна из главных вещей, которую нужно помнить об алкоголе, это то, что он не имеет питательной ценности. В результате, когда вы пьете, ваше тело должно сжечь калории из алкоголя, прежде чем оно сможет использовать энергию из пищи, а это означает, что накопление жира становится гораздо более вероятным", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева .Семь калорий на грамм алкоголя также могут значительно увеличить ежедневное потребление калорий.Алкоголь также временно снижает уровень тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин, тем самым снижая чувствительность к инсулину. Хотя можно сидеть на диете и употреблять алкоголь в умеренных количествах, важно помнить, что, помимо присущей ему калорийности, алкоголь снижает ваши запреты на еду, увеличивая вероятность переедания.«Например, употребление алкоголя может повысить вероятность возникновения гипогликемии (когда уровень сахара в крови становится слишком низким), потому что алкоголь влияет на уровень сахара в крови. Это может повлиять и на ваш вес, так как в алкогольных напитках может быть много калорий».Если в конечном итоге вы выпьете слишком много, выпейте воды перед сном, чтобы избежать обезвоживания. Если у вас дома есть глюкометр, регулярно проверяйте сахар на следующий день, советует врач.