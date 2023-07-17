Гинеколог Коледова: женщины после 40 лет должны получать кальций, железо и магний

Гинеколог Татьяна Коледова назвала кальций, железо и магний в ряду тех питательных веществ, которые обязательно должны получать женщины после 40 лет.Организм женщин старше 40 лет претерпевает определенные изменения – его мышечная масса начинает ухудшаться и возникает риск быстрее набрать вес, кости становятся слабее, а нервная система – более уязвимой и неустойчивой. Гинеколог Колевдова отметила , что для поддержания общего состояния здоровья женщины после 40 лет должны получать кальций, железо, магний и другие микроэлементы, а также витамины.«Женщины старше 40 лет чаще сталкиваются с плохим пищеварением, гормональным дисбалансом и дефицитом питательных веществ. Если все время чувствуется усталость, ломота или боль в суставах, это может говорить о том, что женский организм не получает нужные ему витамины и микроэлементы», - поделилась врач.Коледова рассказала, какие вещества должны присутствовать в рационе женщин после 40 лет.Витамин Д. Этот жирорастворимый витамин играет важную роль в усвоении костями кальция, его достаток препятствует развитию остеопороза.«Разные исследования показывают, что дефицит витамина D связан с диабетом, сердечными заболеваниями, рассеянным склерозом, раком молочной железы и колоректальным раком».Источники: цельное молоко, грибы, жирная рыба, яйца, овес, апельсиновый сок.Кальций. Имеет решающее значение для поддержания прочности костей, правильного функционирования сердца, мышц и нервов, а также способствует правильному свертыванию крови.Источники: молочные продукты, темно-зеленые листовые овощи, рыба с костями.Железо. В то время как мужчинам требуется около 8 мг железа в ежедневном рационе, женщинам необходимо до 18 мг. При нехватке железа возникает анемия, ухудшается состояние щитовидной железы.Источники: красное мясо, свинина, птица, морепродукты бобовые, темно-зеленые листовые овощи, изюм.Магний. Стабилизирует кровяное давление и очень важен для женщин старше 40 лет, особенно для тех, у кого есть риск высокого кровяного давления. Магний помогает организму усваивать кальций и способствует работе мышц, нервов, сердца.Источники: зеленые листовые овощи, темный шоколад, авокадо, бобовые, орехи, семена тыквы, цельнозерновые, тофу.Калий. У женщин в постменопаузе более высокое потребление калия с пищей снижает риск инсульта.Источники: бананы, апельсины, абрикосы, грейпфруты, брокколи, картофель, горох, огурцы, фасоль.Омега-3. Одним из основных преимуществ омега-3 является то, что они могут помочь свести к минимуму негативные последствия старения, включая болезни сердца, инсульт и когнитивные расстройства.Источники: печень трески, жирная рыба, семена льна, грецкие орехи соевые бобы.Пробиотики. Женщинам старше 40 лет пробиотики помогают поддерживать здоровье кишечника и снижают риск сердечных заболеваний, диабета и инсульта.Источники: йогурт, кефир, чайный гриб, квашеные овощи, кимчи, хлеб на закваске, некоторые сыры.