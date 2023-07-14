Кардиолог объяснил, какие нагрузки полезны для сердца

На работу сердца оказывают положительное влияние аэробные нагрузки, такие как ритмичная ходьба, плавание, танцы, катание на лыжах или конках, а также езда на велосипеде. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Вячеслав Колиев. Он подчеркнул, что главный принцип таких тренировок — регулярность.«Второй важный момент — продолжительность занятий: чем дольше, тем лучше. Конечно, чтобы было комфортно заниматься, выберите тот вид нагрузки, который вам интересен, нравится. Если постоянно заставлять себя делать что-то против собственной воли, толку будет намного меньше», — продолжил Колиев.Он добавил, что усилит благотворный эффект сочетание аэробных нагрузок с силовыми, если их понемногу добавлять в комплекс.