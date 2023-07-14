Кардиолог объяснил, какие нагрузки полезны для сердца
«Второй важный момент — продолжительность занятий: чем дольше, тем лучше. Конечно, чтобы было комфортно заниматься, выберите тот вид нагрузки, который вам интересен, нравится. Если постоянно заставлять себя делать что-то против собственной воли, толку будет намного меньше», — продолжил Колиев.
Он добавил, что усилит благотворный эффект сочетание аэробных нагрузок с силовыми, если их понемногу добавлять в комплекс.
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