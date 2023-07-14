Психолог дал совет, который поможет избежать ломки при отказе от курения

Человеку, который хочет отказаться от курения, важно понять, что его желание курить связано с зависимостью, а не тем, что ему нравится курить, сказал клинический психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.«Убежденные курильщики считают, что им нравится курить, а, на самом деле, у них появляется аналог ломки без сигарет. И они эту ломку ошибочно называют своим желанием курить», — пояснил Хорс.Если осознать этот психологический процесс, человеку будет проще отказаться от вредной привычки, уверен специалист.«Как только человек понимает, что ломка без сигарет создана самим же курением, самим наркотиком, и это не получение удовольствия, а снятие ломки, тогда он начинает пробовать бросать курить. Тогда человек говорит, что я хочу бросить курить, мне мешает ломка, я ее перетерплю. И это достаточно несложно», — указал психолог.Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин до этого говорил, что безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения, а только усложнят процесс отказа от вредной привычки. По его словам, при курении безникотиновых сигарет человек продолжает регулярно совершать все те же движения, что и при обычном курении, а значит, нейронные цепочки, обеспечивающие поведенческий компонент курения, продолжают получать положительное подкрепление и мешать изменяться стереотипному поведению курящего.