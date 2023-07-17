Как жара влияет на организм

Летом высокие температуры становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Но мало кто задумывается о том, как жара может оказывать влияние на наше здоровье и организм в целом.Жара может оказывать значительное воздействие на наш организм и вызывать различные проблемы со здоровьем, особенно если не предпринимать соответствующие меры предосторожности.ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛАЧеловек — существо теплокровное. Теплокровность — это великое достижение эволюции. За счет того, что организм поддерживает постоянную температуру внутренней среды, он может существовать в большом диапазоне температур, не перегреваясь в очень теплую погоду и не впадая в спячку, не замерзая в холода.И практически все биохимические реакции в организме идут при довольно жестком температурном контроле. Именно поэтому у нас есть понятие «нормальная температура».Для каждого животного норма своя. Скажем, у мелких животных с высоким уровнем метаболизма она, как правило, порядка 40 градусов, у некоторых птиц даже выше. Человек существует в достаточно жестком, повторяю, диапазоне температур.При выраженном охлаждении, когда организм уже не может сопротивляться холоду, при -33 градусах по Цельсию человек погибает. И то же самое относится к высоким температурам, потому что мы компенсируем перегрев тоже до определенного предела.Пример с автомобилемЗдесь можно провести аналогии с автомобилем. Скажем, для его работы тоже есть максимальный режим, нужную температуру поддерживает термостат. Он включает, запускает систему охлаждения, температура в двигателе снижается охлаждающей жидкостью. Через радиатор эта жидкость, это тепло рассеивается в атмосферу. И чем выше температура, тем чаще включается вентилятор и радиаторы — таким образом автомобиль теряет тепло, поддерживая нормальную температуру.Организм человека поддерживает нужную температуру несколькими способами. Во-первых, мы теряем тепло с дыханием. Во-вторых, делаем это за счет поверхности тела: сосуды расширяются, кровь в большем объеме проходит близко к поверхности тела, и тепло рассеивается в атмосферу. А еще мы его теряем с жидкостью, которую выделяем вместе с потом.Мы теряем тепло практически всегда, если температура вокруг ниже температуры кровиЕсли температура окружающей среды ниже, чем 36,6 градусов по Цельсию, мы все равно будем терять тепло. Это хорошо знают люди, занимающиеся подводным плаванием, или просто находящиеся в воде — в бассейне, озере, море или океане.Если даже температура воды 26-28 градусов, мы можем не очень комфортно чувствовать себя в воде, хотелось бы попрохладнее. Но если мы будем в ней находиться достаточно долго, то в итоге… замерзнем. Потому что мы все равно отдадим много тепла и начнем экономить это самое тепло.Но при высоких температурах, скажем, за 30 градусов, да еще в атмосфере с повышенной влажностью (а повышенная влажность затрудняет испарение пота) организм может перегреваться или, скажем так, работать с нагрузкой.В ЧЕМ ВЫРАЖАЕТСЯ ПЕРЕГРЕВПервое — расширяются периферические сосуды, соответственно уменьшается сердечный возврат к сердцу, артериальное давление может несколько снижаться, человек может даже испытать коллапс, по типу теплового обморока.Второе — повышается частота сердечных сокращений. Как будто включается термостат и начинает работать вентилятор, то есть организм старается как можно больше крови пропустить и через легкие, и через периферические сосуды. Мы начинаем чаще дышать для того, чтобы потерять тепло, отвезти его с помощью газообмена в легких, чтобы мы нагревали дыханием, соответственно, выдыхаемый нами воздух. Мы отводим тепло, и увеличивается потоотделение.С этими механизмами, которые работают в экстремальных обстоятельствах, с такой нагрузкой и связаны все опасности. Человек теряет жидкость с потом, сгущается кровь, нарушается условие микроциркуляции, артериальное давление может снизиться, потом резко повыситься. Частота дыхания увеличивается, растет частота сердечных сокращений, потом может, наоборот, расти артериальное давление.При жаре, превышающей, скажем, 35-37 градусов (то есть температуру крови), высока опасность развития теплового удараЭто нарушение сознания, сонливость, за которыми, если ничего не делать, может последовать и глубокий обморок и даже начаться отек мозга, развиться мозговая кома. Такие тяжелые последствия теплового или солнечного удара.Причем перегреваться на солнце можно очень быстро. Для этого, как правило, не требуется слишком много времени. Например, при африканских температурах выше 50 градусов даже несколько минут пребывания на открытом солнце — это чрезвычайно опасно и может привести к довольно серьезным последствиям.В зоне риска, конечно, пожилые люди, а также люди с избыточным весом, у них больше объем тела. Продолжая сравнение с машиной, представьте, что она в жару тащит еще огромный прицеп, на это тоже тратятся силы и энергия, такую массу тяжелее охладить. Страдать могут и маленькие дети. Мы знаем, что они часто плохо переносят высокую температуру, у них развиваются судороги именно в связи с перегревом.ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ?Голова и кожа всегда должны быть закрытыНадо вспомнить, как выглядят жители африканских или азиатских пустынь: они всегда в белой одежде — и голова, и тело, — для того, чтобы это все отражало солнечную энергию, солнечный свет, и человек не нагревался. Конечно, всегда важно закрывать голову.Нужно обильное питьеВажно пить, даже не испытывая чувства жажды, и критерием адекватного потребления жидкости является то, как часто мы ходим в туалет, и какого цвета моча. Если моча чрезвычайно концентрирована, мочеиспускание происходит один раз в сутки, значит, он находится в сильнейшей гиповолемии. К ней особенно чувствительны маленькие дети, которые могут не просить пить и чувствовать себя хорошо и потом на солнце быстро теряют сознание, у них могут быть судороги.Избегать нагрузокЛучше постараться избегать тяжелой физической активности на солнце, не планировать какие-то тяжелые работы или, скажем, занятия спортом на открытом воздухе.Что касается городских жителей, то сейчас уже большинство помещений кондиционированы, и лучше выходить на прогулку все-таки в вечерние часы.В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ КОНДИЦИОНЕРОВСчитается, что разница в температуре окружающей среды и кондиционированного помещения не должна быть слишком большой, чтобы не было ощущения слишком сильного перепада. Скажем, у нас в машине климат-контроль установлен на +16 градусов, а на улице +30, и это, наверное, не очень правильно: считается, что разница должна быть всего 5-7 градусов.Что касается цифр, то температура, которая должна у вас вызывать опасение — это все-таки +30 для наших широт, для нашей средней конституции. А после 30 градусов нужно опасаться последствий перегрева.