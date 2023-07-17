Так ли полезна расторопша, как принято считать

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Молочный чертополох (это второе название расторопши) считается сорняком. Однако довольно полезным. В его семенах содержатся соединения, известные под общим названием «силимарин». Это комбинация флавоноидов, обладающих мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Расторопша – одно из растений, которое давно используется в традиционной медицине и признается многими людьми как панацея для множества проблем со здоровьем.Чем именно полезна расторопшаУчитывая способность флавоноидов противостоять свободным радикалам и воспалениям, расторопша может быть чудо?продуктом. В теории ей по силам бороться со старением, инфекциями, хроническими воспалительными процессами, сердечно?сосудистыми заболеваниями, деменцией и даже раком. Но на практике говорить об этом пока рано: на сегодня существует не так уж много клинических исследований силимарина.Рассмотрим те свойства расторопши, которые научно подтверждены. Хотя бы отчасти.1. Защищает и восстанавливает печеньБольше всего расторопша известна как мощный растительный гепатопротектор — вещество, способное уменьшить повреждения печени, вызванные заболеваниями и токсинами. Биодобавки из семян растения назначают, чтобы улучшить состояние при следующих заболеваниях:различные гепатиты;алкогольная болезнь печени;неалкогольная жировая болезнь печени;цирроз;рак.Также силимарин неплохо проявил себя как противоядие при отравлении мухоморами, которые вызывают острую печёночную недостаточность.Учёные предполагают, что силимарин уменьшает воспаление и повреждения печени благодаря своим антиоксидантным свойствамВпрочем, не всем исследователям удалось обнаружить гепатопротекторную активность расторопши. Нужно чуть больше информации, прежде чем официальная медицина окончательно заявит о том, что молочный чертополох полезен для печени.2. Замедляет старение мозгаС расторопшей человечество знакомо давно. 2 000 лет её использовали для лечения различных неврологических заболеваний, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона.Учитывая мощные противовоспалительные и антиоксидантные возможности силимарина, не исключено, что он и правда защищает мозг от стрессов и старения.В экспериментах на животных это уже доказано. Добавки силимарина замедляют возрастное снижение умственных способностей, например, у крыс. И уменьшают симптомы болезни Альцгеймера у лабораторных мышей.Но до исследований на людях дело пока не дошло. Так что не ясно, сколько именно расторопши нужно употреблять, чтобы защититься от деменции.3. Нормализует уровень сахара в крови при диабете II типаРастительные соединения в расторопше действуют аналогично некоторым лекарствам от диабета, помогая улучшить чувствительность к инсулину и снизить уровень сахара в крови.Кроме того, антиоксидантные и противовоспалительные свойства силимарина могут уменьшить риск развития диабетических осложнений — например, заболеваний почек.Несмотря на эти данные, исследований пока не хватает, чтобы однозначно рекомендовать применение расторопши при диабете II типа. Но они ведутся.4. Укрепляет костиЭкспериментальные исследования в пробирках и на животных показали, что силимарин стимулирует минерализацию костей — они становятся крепче. Это может быть полезно для людей, которые страдают остеопорозом.5. Может увеличить производство грудного молокаВ народной медицине чай из расторопши рекомендуют кормящим женщинам как средство, помогающее увеличить выработку грудного молока. И возможно, это действительно так.В одном рандомизированном контролируемом исследовании выяснилось: молодые матери, которые принимали по 420 мг силимарина ежедневно в течение 63 дней, производили на 64% больше молока, чем те, которым давали плацебо.К сожалению, это исследование — единственное. Чтобы окончательно подтвердить эффективность расторопши, требуются дополнительные данные.6. Помогает справиться с прыщамиЕсть предположение, что одну из ведущих ролей в образовании прыщей играет окислительный стресс — повреждение клеток кожи свободными радикалами. Поскольку расторопша обладает мощными антиоксидантными свойствами, в теории её употребление может облегчить состояние при угревой болезни.Теория подтверждается и практикой. Так, одно исследование показало, что у людей, которые принимали 210 мг силимарина в день в течение 8 недель, количество прыщей уменьшилось на 53%.Может ли расторопша навредитьВ большинстве случаев расторопша безопасна. Это касается доз до 420 мг силимарина в день — большие попросту не проверялись.Тем не менее у некоторых людей может быть индивидуальная реакция на растение:вздутие живота, тошнота, диарея или запор;зуд кожи;головная боль.Иногда возможны и более тяжёлые последствия. Медики рекомендуют отказаться от приёма препаратов из расторопши (силимарина) следующим категориям людей:Тем, кто страдает от аллергии на любое растение семейства сложноцветных: амброзию, ромашку, ноготки, хризантемы. У таких людей расторопша может вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока.Женщинам, у которых диагностирован эндометриоз, миома матки, рак молочной железы, матки или яичников. Есть предположение, что расторопша повышает уровень эстрогена, а это может ускорить развитие заболевания.Ограниченные клинические исследования показывают, что расторопша не вредна будущим мамам и их малышам. Но для однозначного подтверждения безопасности всё же нужны дополнительные данные. Поэтому откажитесь от приёма препаратов расторопши, если заметите любой, даже минимальный побочный эффект.Соблюдать осторожность стоит и людям с диабетом. Расторопша может резко снизить уровень сахара в крови и привести к гипогликемии.Стоит ли принимать расторопшу и как это делатьДа, если у вас нет ни одного из перечисленных выше противопоказаний и побочных эффектов и если ваш лечащий врач не возражает.Купить расторопшу можно в виде таблеток или капсул, жидкого экстракта, высушенных измельчённых плодов или шрота — так называют порошок из перемолотых семян. В каждом виде расфасовки — своё количество силимарина, его обычно указывают на упаковке.Чтобы получить оздоровительный эффект, надо принимать 200–400 мг силимарина в день. Именно такие дозы фигурируют в большинстве существующих клинических исследований.