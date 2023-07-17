Так ли полезна расторопша, как принято считать
Чем именно полезна расторопша
Учитывая способность флавоноидов противостоять свободным радикалам и воспалениям, расторопша может быть чудо?продуктом. В теории ей по силам бороться со старением, инфекциями, хроническими воспалительными процессами, сердечно?сосудистыми заболеваниями, деменцией и даже раком. Но на практике говорить об этом пока рано: на сегодня существует не так уж много клинических исследований силимарина.
Рассмотрим те свойства расторопши, которые научно подтверждены. Хотя бы отчасти.
1. Защищает и восстанавливает печень
Больше всего расторопша известна как мощный растительный гепатопротектор — вещество, способное уменьшить повреждения печени, вызванные заболеваниями и токсинами. Биодобавки из семян растения назначают, чтобы улучшить состояние при следующих заболеваниях:
различные гепатиты;
алкогольная болезнь печени;
неалкогольная жировая болезнь печени;
цирроз;
рак.
Также силимарин неплохо проявил себя как противоядие при отравлении мухоморами, которые вызывают острую печёночную недостаточность.
Учёные предполагают, что силимарин уменьшает воспаление и повреждения печени благодаря своим антиоксидантным свойствам
Впрочем, не всем исследователям удалось обнаружить гепатопротекторную активность расторопши. Нужно чуть больше информации, прежде чем официальная медицина окончательно заявит о том, что молочный чертополох полезен для печени.
2. Замедляет старение мозга
С расторопшей человечество знакомо давно. 2 000 лет её использовали для лечения различных неврологических заболеваний, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Учитывая мощные противовоспалительные и антиоксидантные возможности силимарина, не исключено, что он и правда защищает мозг от стрессов и старения.
В экспериментах на животных это уже доказано. Добавки силимарина замедляют возрастное снижение умственных способностей, например, у крыс. И уменьшают симптомы болезни Альцгеймера у лабораторных мышей.
Но до исследований на людях дело пока не дошло. Так что не ясно, сколько именно расторопши нужно употреблять, чтобы защититься от деменции.
3. Нормализует уровень сахара в крови при диабете II типа
Растительные соединения в расторопше действуют аналогично некоторым лекарствам от диабета, помогая улучшить чувствительность к инсулину и снизить уровень сахара в крови.
Кроме того, антиоксидантные и противовоспалительные свойства силимарина могут уменьшить риск развития диабетических осложнений — например, заболеваний почек.
Несмотря на эти данные, исследований пока не хватает, чтобы однозначно рекомендовать применение расторопши при диабете II типа. Но они ведутся.
4. Укрепляет кости
Экспериментальные исследования в пробирках и на животных показали, что силимарин стимулирует минерализацию костей — они становятся крепче. Это может быть полезно для людей, которые страдают остеопорозом.
5. Может увеличить производство грудного молока
В народной медицине чай из расторопши рекомендуют кормящим женщинам как средство, помогающее увеличить выработку грудного молока. И возможно, это действительно так.
В одном рандомизированном контролируемом исследовании выяснилось: молодые матери, которые принимали по 420 мг силимарина ежедневно в течение 63 дней, производили на 64% больше молока, чем те, которым давали плацебо.
К сожалению, это исследование — единственное. Чтобы окончательно подтвердить эффективность расторопши, требуются дополнительные данные.
6. Помогает справиться с прыщами
Есть предположение, что одну из ведущих ролей в образовании прыщей играет окислительный стресс — повреждение клеток кожи свободными радикалами. Поскольку расторопша обладает мощными антиоксидантными свойствами, в теории её употребление может облегчить состояние при угревой болезни.
Теория подтверждается и практикой. Так, одно исследование показало, что у людей, которые принимали 210 мг силимарина в день в течение 8 недель, количество прыщей уменьшилось на 53%.
Может ли расторопша навредить
В большинстве случаев расторопша безопасна. Это касается доз до 420 мг силимарина в день — большие попросту не проверялись.
Тем не менее у некоторых людей может быть индивидуальная реакция на растение:
вздутие живота, тошнота, диарея или запор;
зуд кожи;
головная боль.
Иногда возможны и более тяжёлые последствия. Медики рекомендуют отказаться от приёма препаратов из расторопши (силимарина) следующим категориям людей:
Тем, кто страдает от аллергии на любое растение семейства сложноцветных: амброзию, ромашку, ноготки, хризантемы. У таких людей расторопша может вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока.
Женщинам, у которых диагностирован эндометриоз, миома матки, рак молочной железы, матки или яичников. Есть предположение, что расторопша повышает уровень эстрогена, а это может ускорить развитие заболевания.
Ограниченные клинические исследования показывают, что расторопша не вредна будущим мамам и их малышам. Но для однозначного подтверждения безопасности всё же нужны дополнительные данные. Поэтому откажитесь от приёма препаратов расторопши, если заметите любой, даже минимальный побочный эффект.
Соблюдать осторожность стоит и людям с диабетом. Расторопша может резко снизить уровень сахара в крови и привести к гипогликемии.
Стоит ли принимать расторопшу и как это делать
Да, если у вас нет ни одного из перечисленных выше противопоказаний и побочных эффектов и если ваш лечащий врач не возражает.
Купить расторопшу можно в виде таблеток или капсул, жидкого экстракта, высушенных измельчённых плодов или шрота — так называют порошок из перемолотых семян. В каждом виде расфасовки — своё количество силимарина, его обычно указывают на упаковке.
Чтобы получить оздоровительный эффект, надо принимать 200–400 мг силимарина в день. Именно такие дозы фигурируют в большинстве существующих клинических исследований.
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